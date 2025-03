Dark Quest 4 è un GDR ispirato a Hero Quest e sta per arrivare

Brain Seal, editore indipendente noto per la sua capacità di reinterpretare i classici in chiave moderna, ha appena annunciato l'arrivo di Dark Quest 4, nuovo capitolo di una serie che ha saputo conquistare gli appassionati di dungeon crawler. Questa nuova iterazione promette di portare su schermo la magia dei giochi da tavolo leggendari, trasformando l'esperienza analogica in un'avventura digitale che mantiene intatto lo spirito delle serate trascorse attorno a un tavolo con miniature e dadi.

Dark Quest 4 non nasconde le sue fonti d'ispirazione. Il gioco si presenta come un omaggio diretto a pietre miliari del genere come Hero Quest, Descent e Dungeon Saga, portando l'esperienza del gioco da tavolo su PC e console con un sistema di combattimento a turni. La struttura tipica dei dungeon crawler viene rispettata e arricchita dalle possibilità offerte dal medium videoludico, mantenendo però intatta l'estetica che ricorda miniature animate su un tabellone fisico.

L'uscita è prevista per l'autunno di quest'anno su tutte le principali piattaforme: PC (via Steam), Xbox, PlayStation e Nintendo Switch. Gli sviluppatori hanno già aperto le richieste per copie dimostrative anticipate, permettendo a stampa specializzata e content creator di toccare con mano l'esperienza prima del pubblico.

Una delle caratteristiche più intriganti di Dark Quest 4 è la presenza di un dungeon master completamente doppiato che guida i giocatori attraverso le loro avventure. Nei panni del malvagio stregone, questa figura narrante aggiunge personalità e atmosfera a ogni sessione, proprio come accadrebbe in una partita dal vivo con gli amici. La direzione artistica punta a ricreare la sensazione di miniature che prendono vita, con un'estetica che richiama le figurine dei giochi da tavolo classici.

Argi Baltzi, Game Director del progetto, descrive la sua visione con parole cariche di passione: "Dark Quest 4 è il gioco che sognavo da bambino — dove l'immaginazione indica la strada, ogni missione si sente personale e il tavolo prende vita davanti ai tuoi occhi. È più di un semplice gioco; è un invito all'avventura, alla creatività e a rivivere la magia dei classici con cui siamo cresciuti."

Al centro del gameplay troviamo la possibilità di creare una squadra di tre eroi da guidare in missioni realizzate a mano in un mondo che ricorda visivamente e concettualmente un gioco da tavolo fisico. Il sistema di combattimento a turni è basato su griglie, richiedendo ai giocatori di posizionare strategicamente i propri personaggi e pianificare attentamente le mosse.

La modalità multiplayer permette di affrontare le sfide in compagnia di fino a due amici, rendendo l'esperienza ancora più vicina a quella di una serata di gioco da tavolo. Con oltre 30 ore di contenuti di campagna, Dark Quest 4 promette una narrativa ricca con sfide uniche che metteranno alla prova le abilità strategiche dei giocatori.

Una delle caratteristiche più innovative è l'inclusione di un editor di livelli con integrazione del Workshop di Steam. Questo strumento permetterà ai giocatori di creare le proprie missioni e campagne, o di esplorare avventure create dalla comunità, garantendo potenzialmente infinite ore di gioco oltre la campagna principale. Questa funzionalità espande notevolmente la longevità del titolo, trasformando i giocatori da semplici fruitori a creatori di contenuti.

L'aspetto visivo, con le sue miniature animate e l'estetica da gioco da tavolo, completa un'esperienza che si propone come ponte tra il mondo analogico dei classici giochi da tavolo e le possibilità offerte dal medium videoludico. Dark Quest 4 si presenta così come un tributo interattivo a un'epoca d'oro del gaming analogico, reinterpretata con le tecnologie moderne ma senza tradirne lo spirito originale.