Dark Souls 3: giocatore usa il controller Ring Fit per un allenamento intenso, ecco il video

Dark Souls 3 è ormai uscito da diverso tempo, il terzo capitolo della incredibile serie targata Hidetaka Miyazaki ha riscosso un enorme successo tra pubblico e critica tanto che il game director è riuscito a creare e plasmare un genere che, specialmente negli ultimi anni, è riuscito a far parlare di sé sia per la sua bellezza sia per la sua difficoltà, molte volte punitiva ma appagante come poche. Probabilmente c’è da tenere conto che i giocatori di tutto il mondo cercano sempre metodi alternativi per aumentare la difficoltà di un titolo, ma oggi abbiamo scoperto un ragazzo che ha pensato bene di aumentare l’asticella finendo il gioco con il Ring Fit di Nintendo.

Lo youtuber Super Louis 64, un ragazzo conosciuto sul noto sito per giocare a titoli con controller alternativi, ha deciso di provare Dark Souls 3 con il famoso controller Ring Fit e sfruttare l’occasione di eseguire un buon allenamento intenso. Il risultato è esilarante e siamo certi che l’allenamento abbia dato i suoi frutti.

Louis è riuscito quindi a modificare il gioco impostando una serie di azioni in game su specifici movimenti del controller Nintendo eseguendo così l’allentamento definitivo. Ad esempio facendo uno squat è possibile farsi un sorso di Estus, oppure una sano movimento di gambe ci permette di fare una corsetta nei vicoli di Lothric, fatto sta che il risultato è esilarante ma soprattutto funzionale vista la t shirt del ragazzo. Che possa essere un metodo alternativo per allenarsi duramente durante questa quarantena?

