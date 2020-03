Ring Fit Adventure è esaurito praticamente ovunque a causa del Coronavirus

Inizialmente sottovalutato da praticamente tutti Ring Fit Adventure per Nintendo Switch sta ritagliandosi un proprio spazio non solo all’interno della community videoludica, ma anche in tutti quegli utenti non solitamente avvezzi ai videogiochi. Il fatto di poter fare attività fisica comodamente in casa divertendosi non è infatti passato inosservato a moltissime persone.

A render ancor più straripante il successo del titolo, rendendolo sold-out praticamente ovunque, sono inoltre ora le misure restrittive e le varie precauzioni imposte dal Coronavirus, con gli utenti che stanno letteralmente facendo a gara per accaparrarsi le ultime copie disponibili di Ring Fit Adventure. Una situazione assolutamente immaginabile fino a pochissime settimane fa.

Nintendo è ben conscia della situazione e ha infatti dichiarato: “Ring Fit Adventure è attualmente esaurito in numerosi retailers americani. Stiamo lavorando per rifornire i negozi di nuove unità e ci scusiamo per qualsiasi inconveniente causato da tale situazione.” Per farvi capire la magnitudine di tutto ciò ad oggi nessun GameStop nel raggio di 100 miglia dalle principali città americane, ossia New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Phoenix, Philadelphia, San Antonio, San Diego e Dallas, dispone di una copia del titolo. Anche in Giappone, inoltre, il titolo è già out of stock. Alla data della stesura di tale notizia, infine, Ring Fit Adventure non è disponibile né su Amazon Italia né su GameStop Italia.

In tale situazione non potevano ovviamente mancare i classici sciacalli e approfittatori vari, con numerose copie di Ring Fit Adventure che hanno fatto la loro comparsa ad un prezzo decisamente superiore a quello di lancio su piattaforme terze di rivendita, come ad esempio eBay.

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi è comprensibile questa corsa al titolo Nintendo? Ring Fit Adventure è il modo giusto per combattere questo difficile momento storico? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti!