Darksiders Genesis: un nuovo video mostra il sistema di potenziamento

Il mese di dicembre si sta avvicinando in maniera sempre più rapida e insieme a esso anche l’ultima raffica di videogiochi dedicata a chiudere l’anno in corso. Sappiamo già che le grosse uscite sono praticamente finite grazie al mese di Novembre, tuttavia il mese dedicato alle feste invernali promette ancora qualche titolo abbastanza interessante. Sicuramente l’opera che più riuscirà ad farsi notare durante le prime settimane di Dicembre sarà Darksiders Genesis (spin-off della saga THQ Nordic).

Per anticipare l’uscita stabilita per il prossimo 5 Dicembre (e di conseguenze aumentare l’hype) il team di sviluppo ha deciso di rilasciare un particolare video dedicato. Il filmato va a focalizzarsi sul sistema di potenziamento di Darksiders Genesis che andrà a plasmare le varie mosse dei due protagonisti (Guerra e Conflitto). Oltre lo stile isometrico dall’alto tipico di opere come Diablo, questo spin off di Darksiders sembra apprendere moltissime altre cose dai titoli Hack ‘n’ Slash come per esempio una particolare diversificazione (e di conseguenza anche personalizzazione) delle abilità attraverso un apposito albero.

Nel filmato (che potete visionare voi stessi qui sopra) che dura circa 1 minuto possiamo vedere in maniera più dettagliata questa personalizzazione delle mosse tipiche dei due personaggi. Sicuramente quest’aspetto darà una libertà di personalizzazione non indifferente al giocatore, rendendo possibilmente ogni run molto varia. Una delle peculiarità del titolo è l’assorbimento abilità. Questa dinamica vi darà la possibilità di “utilizzare” le abilità dei vari nemici sconfitti durante la vostra avventura.

Insomma, dopo questo trailer dedicato possiamo ritenerci abbastanza incuriositi dal titolo Airship Syndicate/THQ Nordic. Se siete muniti di PC o di Google Stadia potrete acquistare Darksiders Genesis a partire dal prossimo 5 Dicembre. Se invece siete dei giocatori Console l’attesa sarà leggermente più lunga e dovrete aspettare il prossimo 14 Febbraio 2020. Fateci sapere cosa ne pensate di queste novità, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!