Uno dei titoli indie più popolari degli ultimi anni è senza ombra di dubbio Dead Cells. Il gioco sviluppato dai ragazzi di Motion Twin ha saputo trovare una propria nicchia molto folta, la quale è ancora oggi, a distanza di quattro anni dal lancio, volenterosa di tanti nuovi contenuti da giocare. Per questo il titolo indie è uno dei più aggiornati, e con l’ultimo update in arrivo prossimamente il team di sviluppo ha promesso di creare un vero e proprio elogio al mondo dello sviluppo indipendente.

Dead Cells

Come accaduto anche in passato, il nuovo update per Dead Cells sarà riscattabile gratuitamente per tutti i possessori del titolo. L’aggiornamento è stato annunciato poco fa dallo stesso team di sviluppo, il quale ha dichiarato che, con tutti i nuovi contenuti in arrivo, si andranno a citare ed elogiare tutta una serie di altri grandi titoli indipendenti usciti nel corso degli ultimi anni. Nello specifico si tratta di giochi come: Terraria, Risk of Rain, Hotline Miami, Shovel Knight, Slay the Spire, Katana Zero per citarne solo alcuni.

L’annuncio è avvenuto sul profilo Twitter di Motion Twin, dove il team di sviluppo sta svelando tutti i vari crossover presenti nel nuovo update man mano. La prima novità ad esser stata presentata riguarda Shovel Knight, che aggiungerà in Dead Cells (lo potete acquistare su Amazon) uno dei personaggi più amati dagli appassionati, ovvero Spectre Knight. È stato svelato anche il secondo crossover in arrivo con l’update, il quale aggiungerà alcuni elementi presi direttamente da Katana Zero.

That's right, Jacket and his trusty baseball bat from @HotlineMiami will soon be busting down doors and whacking mobs in #deadcells!#hotlinemiami pic.twitter.com/7dqH1MbZdv — Motion Twin (@motiontwin) November 2, 2022

Come potete vedere anche qua sopra, ci sarà un’aggiunta dedicata anche all’amatissima saga di Hotline Miami. Se invece volete restare aggiornati su questo prossimo update e sulle prossime evoluzioni di Dead Cells, il nostro consiglio è quello di seguire l’account Twitter dei ragazzi di Motion Twin, sempre pieno di aggiornamenti e curiosità su uno dei giochi indie più interessanti degli ultimi anni.