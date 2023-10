Dead Cells arriva anche su Netflix, ormai ci potete giocare ovunque

Netflix continua a puntare sui giochi in streaming annunciando un’aggiunta decisamente gradita al catalogo: il prossimo 31 ottobre debutterà Dead Cells: Netflix Edition, in una versione compresa di tutti i DLC (crossover con Castlevania compreso).

Dead Cells è stato un enorme successo, che ha venduto oltre 10 milioni di copie e che è presente praticamente ormai su qualsiasi piattaforma. È disponibile per Android, iOS (tramite Apple Arcade), console, PC, Linux, macOS Xbox Cloud e ora debutta anche su Netflix. Il popolare roguelike/metroidvania sarà giocabile con un abbonamento standard alla piattaforma di streaming; tuttavia, non sappiamo se arriverà anche in Italia o se, almeno per ora, sarà un’esclusiva per gli Stati Uniti.

Nel caso non sappiate di cosa si tratta, Dead Cells è un gioco dove si impersona un ibrido tra un essere umano e un’altra creatura, dove l’obiettivo è scappare da un’isola prigione. Il gioco è un platform a scorrimento laterale, ma che integra elementi tipici di roguelike e metroidvania; ad esempio, ogni volta che si muore si ricomincia da capo e la disposizione del mondo cambia, ma alcuni potenziamenti che si ottengono sono permanenti e consentono di accedere a nuove aree. Non è un gioco semplice, ma se vi piace il genere, vi appassionerà davvero parecchio; se non avete un abbonamento Apple Arcade o Xbox Game Pass e non avete mai provato il gioco, il debutto su Netflix è il momento perfetto per dargli una chance.