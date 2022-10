Dead Cells, il rogue like di Motion Twin, sta per ampliarsi ulteriormente con una nuova una modalità Boss Rush gratuita per i giocatori PC, accompagnata da un assortimento di ricompense a tema e inedite, tutte accessibili a coloro che riusciranno a dimostrare il proprio valore fino in fondo in questa nuova impresa.

Dead Cells

La modalità Boss Rush di Dead Cells sarà facilmente accessibile passando per una porta nel seminterrato degli alloggi del prigioniero. Dal punto di vista strutturale si costruisce intorno a quattro diversi livelli in cui mettere alla prova le proprie doti nel combattimento. In questi quattro si trovano una serie di boss consecutivi da sconfiggere per il giocatore, con una distribuzione di questo tipo: un livello avrà tre boss, un altro cinque, con i successivi due livelli contenenti rispettivamente tre e cinque boss potenziati, e così via.

Questo cosa significa? Semplicemente che Dead Cells mescola nuovamente le carte in tavola, presentando ostacoli anche familiari ma ridefiniti attraverso un insieme di nuove e sconosciute abilità e mosse. Lungo il cammino i più coraggiosi si ritroveranno ad affrontare volti familiari (devono averli obbligatoriamente incontrati anche a normale per ritrovarli qui), pronti a variare i nuovi scontri in base al loro attuale livello (questi infatti possono essere di livello 1, 2 e 3).

All’inizio di ogni fase i giocatori di Dead Cells potranno aggiustare e gestire le proprie statistiche anche con amuleti specifici, ricordandovi che tra un livello e l’altro si avrà accesso ad alcune aree rifornite con negozi di oggetti e mercanti specializzati nelle armi, con il classico punto di ristoro. Portando a compimento le fasi si otterranno ricompense fuori dal comune (come la nuova arma Glyph of Peril, l’abilità Taunt, la mutazione Wish, oltre a otto nuove skin), ricordandovi che il loro ottenimento è condizionato dalle modalità d’esecuzione in ognuna di loro (tenendo conto anche delle run impeccabili). Questo aggiornamento di Dead Cells è disponibile su PC dal 5 ottobre, con il lancio su console atteso per la fine di del mese.