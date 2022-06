Con un annuncio a sorpresa che ci ha fatti saltare sulla sedia, Coffee Stain Studios ha diffuso un trailer di Goat Simulator 3 che richiama Dead Island 2. Il breve video, in pieno stile con la serie, è totalmente fuori di testa, esplosivo e ricco di violenza gratuita. Il palcoscenico in cui è stato mostrato è quello del Summer Game Fest del 9 giugno 2022.

Il trailer di Goat Simulator 3, con quella che potrebbe essere una delle citazioni più divertenti di tutti i tempi, è, appunto, una citazione all’ormai celebre trailer di Dead Island 2. Il titolo di Coffee Stain Studios riprende frame per frame il video diffuso ormai anni fa da Deep Silver per annunciare il seguito della sua saga sugli zombie. Tuttavia, sfortunatamente, il gioco non ha mai visto la luce e quel trailer è l’unica testimonianza della sua esistenza fino ad oggi.

Nel video presentato al Summer Game Fest, un uomo corre tranquillamente per il lungo mare di quella che potrebbe tranquillamente essere una spiaggia della California. L’unico problema è che, intorno a lui, si scatena presto il panico. Capre assassine in abbondanza incornano persone a caso, senza alcuna pietà, tra un’esplosione e l’altra. Il trailer di Goat Simulator 3, infatti, sostituisce gli zombie presenti in quello di Dead Island 2 con delle capre. Il risultato, tuttavia, è lo stesso. Decine di persone martoriate da una violenza inumana mentre il nostro protagonista corre ignaro di ciò che sta succedendo intorno a lui.

La data d’uscita prevista per Goat Simulator 3, attualmente, è un generico inverno 2022 ma sicuramente arriveranno presto maggiori informazioni. Evidentemente, gli sviluppatori del titolo non sono particolarmente scaramantici data la fine che ha fatto Dead Island 2. Dal nostro canto, non possiamo che augurarci che il delirio di capre di questo folle gioco arrivi il prima possibile e sia scoppiettante come i suoi predecessori.