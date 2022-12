Dopo esser sparito dalle scene per anni interi, Dead Island 2 è finalmente tornato tra noi per non andarsene mai più. Del gioco se ne stanno occupando i ragazzi di Dambuster Studio, e dopo l’annuncio del tanto atteso ritorno, qualche ora fa abbiamo potuto mettere gli occhi su un nuovo corposo video gameplay. Grazie a questo filmato, inoltre, possiamo vedere l’ottimo stato in cui si trova il gioco, segnale che questa volta ci siamo davvero e i fan possono iniziare a contare il tempo che li divide all’uscita del secondo capitolo di Dead Island.

Il nuovo filmato di Dead Island 2 (potete acquistare i primi capitoli su Amazon) è stato trasmesso qualche ora fa sul canale YouTube ufficiale del gioco, e ci ha permesso di dare più di qualche occhiata al gioco in arrivo prossimamente. Il trailer ci dà il benvenuto a HELL-A, così è come viene chiamata in modo ironico una Los Angeles che pullula di non morti in vari stadi di decomposizione. L’ambientazione californiana fu una delle prime cose ad essere confermate, ma grazie al nuovo video possiamo vedere meglio come è stata ricreata la città in cui ci muoveremo.

Sono molteplici gli scorci che si possono vedere nel nuovo video di gameplay, e tra questi possiamo già notare quanto la mappa sarà ricca di ambienti molto variegati. Dalle spiagge soleggiate fino all’iconica scritta Hollywood, tutto in questa LA è ormai vittima della carneficina furiosa degli zombie. Ovviamente c’è spazio anche per il gameplay, il quale sembra riprendere esattamente dove la saga di era interrotta diversi anni fa.

In tutto questo possiamo intravedere anche alcuni scorci di trama e delle cutscene. Anche questi aspetti, come tutto il gioco, sembrano cosparsi di un forte alone di satira verso un modo di vivere tutto losangelino, fatto di personaggi strambi, ville gigantesche e divertimento senza alcun freno, anche se tutto intorno c’è solo morte e zombie affamati di carne umana fresca.

Vi ricordiamo, infine, che Dead Island 2 uscirà il prossimo 28 aprile 2023 sulle piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.