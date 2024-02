Dead Island 2 HELL-A Edition a un prezzo IMPERDIBILE! Lo paghi solo 64€

Per gli appassionati del survival horror e gli amanti delle storie di zombie, ecco un'offerta imperdibile su Amazon: Dead Island 2 HELL-A Edition per PS4 è ora disponibile a soli 64,26€, un prezzo notevolmente ridotto rispetto al prezzo di listino di 99,99€. Questo sconto del 36% rappresenta un'opportunità eccezionale per immergersi in un'avventura mozzafiato, ricca di azione e orrore, con contenuti esclusivi che la renderanno ancora più coinvolgente!

Dead Island 2 HELL-A Edition, chi dovrebbe acquistarla?

La HELL-A Edition di Dead Island 2 è pensata per i collezionisti, con una steelbook esclusiva e contenuti collezionabili unici come la mappa da viaggio di Venice Beach, sei carte dei tarocchi ammazzazombi, due spillette e una toppa. Inoltre, il Pass di espansione e i contenuti extra digitali promettono un'esperienza più ricca e duratura all'interno del gioco, di cui vi abbiamo parlato qualche mese fa nella nostra recensione dedicata.

Gli appassionati del brivido e dell'orrore troveranno nelle strade infestate di Los Angeles l'ambiente ideale per mettere alla prova le proprie abilità di sopravvivenza. Il sistema di combattimento estremamente viscerale li coinvolgerà in mischie cruente e senza esclusione di colpi. La possibilità di scegliere tra sei personaggi diversi, ognuno con una personalità e uno stile di dialogo unici, consente di vivere l'avventura del gioco di ruolo cooperativo in maniera sempre nuova e coinvolgente.

Con un vasto arsenale a disposizione e un innovativo sistema di smembramento, vi coinvolgerà in una trama cinematografica da vivere in cooperativa.

