Dead Space Remake, mostrato un piccolo assaggio di gameplay

Forse una delle saghe più amate dai fan di EA e non solo. Dead Space ha quasi terrorizzato milioni di giocatori facendo venire gli incubi anche a distanza di anni. Il design delle architetture, le creature antropomorfe e i suoni lugubri. Tutto creava l’atmosfera giusta per un mix di terrore e desolazione che non lasciavano intendere sicuramente niente di buono. A distana di anni EA Motive vuole riprendere il franchise con un remake. E oggi abbiamo visto qualcosa di più.

Nella scorsa conferenza EA abbiamo avuto solo un assaggio, in molti infatti si aspettavano un annuncio di questo tipo, soprattutto dopo molti rumor. Ancora però non avevamo avuto modo di vedere il titolo in azione, ma solo un piccolo assaggio del nostro caro Isaac. Oggi invece abbiamo visto altro, e sicuramente non è “carino e coccoloso”. Quello che abbiamo visto è invece un piccolo assaggio di gameplay che EA ha mostrato in diretta streaming. Prima di vedere tutto quello che è stato mostrato vi ricordiamo che il footage che vedrete è di una build in pre-produzione e che di solito i titoli non vengono mostrati in questo stato.

Per Dead Space invece è stato diverso, perché si voleva far capire in che direzione stava andando la produzione. All’interno del video preso direttamente dalla diretta streaming, potete infatti notare anche piccoli intermezzi che mettono in confronto la versione originale del titolo con il nuovo remake “ancora in fase di pre produzione”. L’atmosfera è sempre claustrofobica, anzi con la nuova illuminazione e i nuovi VFX, il terrore è ancora più grande!

