Dead Space è tornato e non stiamo sognando! Ecco il trailer

A sorpresa senza che nessuno lo avesse leakkato o spoilerato in alcun lido Dead Space sta tornando senza alccun remore e sembra più cattivo di sempre. Anche grazie alla potenza delle nuove console sicuramente torneremo alle atmsofere del primo capitolo della serie per affrontare i nostri demoni interiori e non solo. Ricordate bene quello che avete vissuto giocando il primo capitolo della serie ormai tanti anni fa? Bene, perché sembra che grazie al lavoro di Motive Studio torneremo nelle stesse ambientazioni, ma completamente rivedute solo per PS5, Xbox Series X|S e PC.

Il trailer che potete vedere anche all’interno della notizia è sicuramente molto suggestivo e narra alla perfezione quello che vedremo all’interno del titolo. Anche se si tratta solo di un trailer senza footage in-game, siamo sicuri che dando in mano il brand ad un team che sappia valorizzarne le peculiarità uscirà una grande esperienza dell’horror.

In realtà è quello di cui abbiamo bisogno soprattutto perché con l’uscita del primo capitolo Visceral Games aveva settato davvero un piccolo standard per il perido di uscita, soprattutto per chi voleva cimentarsi in quel tipo di horror. Ora con l’uscita di questo “remake” del primo capitolo, siamo pronti a rivivere l’incubo. Ecco la descrizione dal team di sviluppo.

“Ritorna il classico horror di sopravvivenza fantascientifico Dead Space, ricostruito da zero da Motive Studios per offrire un’esperienza di gioco più profonda e immersiva. Sfruttando la potenza del motore di gioco Frostbite e delle console di nuova generazione, questo remake apporta miglioramenti alle dinamiche di gioco con una qualità grafica sbalorditiva pur restando fedele all’originale. Dead Space sarà disponibile su PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC”. Fateci sapere cosa ne pensate di questo nuovo trailer di remake della saga!