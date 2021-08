Xbox All Access: come funziona, prezzi, giochi e disponibilità

Xbox All Access è finalmente arrivato in Italia. Il servizio Microsoft, che vi permette di avere una Xbox Series X o una Xbox Series S al netto di un piccolo pagamento mensile per due anni, è divenuto molto popolare negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei, di conseguenza era solo questione di tempo prima che arrivasse anche nel nostro paese.

In questo articolo vi spieghiamo nei minimi dettagli come funziona Xbox All Access, dandovi tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda: prezzi, vantaggi, e disponibilità di questo interessante servizio, che potrebbe farvi portare a casa una console di nuova generazione e un catalogo di più di 200 giochi sin da subito disponibili grazie a Xbox Game Pass.

Xbox All Access, come funziona

Xbox All Access è un abbonamento che vi permette di spendere una piccola cifra mensile, per 24 mesi, per ottenere una Xbox Series X o una Xbox Series S più un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate da 2 anni. Il processo è simile a una rateizzazione, ma senza tassi d’interesse, infatti il TAEG è a 0%.

La catena che aderisce al servizio vi fornisce da subito la console e un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate valevole per due anni, successivamente preleva autonomamente i soldi dal vostro contro corrente per 24 mesi, al termini dei quali la console vi rimane. Ciò è un vantaggio per tuti coloro che non vogliono necessariamente spendere da subito tanti soldi per l’acquisto di una piattaforma da gioco, riuscendo oltretutto ad avere un catalogo ricco di gioco e in costante aggiornamento.

Prima di delucidarvi con i prezzi, è opportuno specificare che, vista la mancanza di scorte per quanto concerne le Xbox Series X, non è certo che la console (e quindi l’abbonamento) vi parta da subito. Xbox All Access, infatti, non prevarica le normali scorte messe a disposizione da Microsoft per la vendita standard. È chiaro che tutta questa situazione potrebbe cambiare nel corso del 2022, con l’aumento della produzione dei chip e delle macchine.

Xbox All Access, prezzi e differenze

Xbox All Access offre due tipi di abbonamento proporzionati rispetto alla console scelta. Come forse sapete, Microsoft ha lanciato la nuova generazione con due piattaforme diverse: Xbox Series X (gaming ad alta fascia) e Xbox Series S (gaming a media fascia), a prezzi altrettanto differenti (499,99€ vs 299,99€). Questo cappello introduttivo ai prezzi serve a farvi capire le differenze di costo dei due abbonamenti per le console.

Xbox Series X ha un costo in abbonamento di 32,99€ al mese per 24 mesi.

ha un costo in abbonamento di Xbox Series S ha un costo in abbonamento di 24,99€ al mese per 24 mesi.

Di seguito le differenze tra le due console:

Xbox Series X Xbox Series S GPU 12.15 TFLOPs 4 TFLOPs SoC 7nm Enhanced SoC 7nm Enhanced SoC CPU 8-Core, 16-thread Zen 2 CPU @ 3.8 GHz 8-Core, 16-thread Zen 2 CPU @ 3.6 GHz | 3.4 GHz con Simultaneous Multithreading attivo GPU Navi RDNA 2 con 52 CUs @ 1.825 GHz Navi RDNA 2 con 20 CUs 1.525 GHz) RAM 16 GDDR6 RAM (10 GB @ 560 GB/s – 6 GB @ 366 GB/s) 10 GB GDDR6 RAM (8 GB@ 224 GB/s – 2 GB @ 56 GB/s) Archiviazione 1 TB PCle 4.0 SSD (2.4 GB/s non compresso – 4.8 GB/s compresso) 512 GB Custom NVME SSD (2.4 GB/s non compresso – 4.8 GB/s compresso) Lettore 4K Blu-Ray Non presente Risoluzione 4K- 2K 2K-1080p Ray Tracing Si Si Retrocompatibilità Si Si

Xbox Series X è una macchina da salotto top di gamma, ciò significa che può garantire, a seconda delle occasioni, gaming in 4K, 60 o 120 FPS, oltre che il ray tracing su diversi titoli. Un altro vantaggio è sicuramente la presenza del lettore blu-ray 4K per leggere film e videogiochi (anche di precedenti Xbox), oltre che uno spazio d’archiviazione più grande.

Xbox Series S, invece, è una macchina per prestazioni più contenute, senza lettore blu-ray e con dimensione ridotte. Perfetta per chi vuole giocare senza troppi fronzoli ai videogiochi senza cercare un impatto visivo necessariamente da urlo.

Xbox All Access, giochi compresi

Insieme alla console, Xbox All Access vi offre un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate. Quest’ultimo permette di giocare online senza limitazioni, con la possibilità di ricevere quattro giochi mensili gratuiti e l’accesso a tutto il catalogo Xbox Game Pass, che comprende più di 200 giochi tra esclusive, titoli terze parti e EA Play. Se questo non vi dovesse bastare, sappiate che Xbox Game Pass Ultimate garantisce anche lo streaming su dispositivi mobile, PC e, a partire da natale 2021, anche dei giochi stessi dell’abbonamento. In breve, potrete giocate dove, come e quando volete.

Per verificare tutti i giochi presenti nell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, vi invitiamo a seguire la nostra pagina dedicata. Di seguito qualche accenno dei titoli presenti attualmente e alcuni che verranno introdotti nei prossimi mesi:

Xbox All Access, chi garantisce il servizio?

Attualmente Xbox All Access è disponibile, in Italia, solo attraverso Gamestop.it. Non sappiamo se nel corso dei prossimi mesi il servizio verrà esteso anche ad altre catene, ma non mancheremo di aggiornarvi nel caso dovesse succedere.