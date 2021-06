Dead Space sta per tornare? L’annuncio potrebbe essere vicino

Nonostante l’E3 2021 sia terminato da diversi giorni, altri eventi sono in programma durante questa estate caldissima. Il primo su tutto è l’EA Play in programma il prossimo 22 luglio nel quale, a detta della azienda americana, vedremo tanti giochi importanti tra cui probabilmente un primo reveal trailer di FIFA 22. Ma sembra che gli occhi siano puntati in queste ore su un ritorno a dir poco clamoroso, stiamo ovviamente parlando di Dead Space.

Il noto giornalista Jeff Grubb, la scorsa settimana, aveva dichiarato sul suo profilo ufficiale Twitter che EA avrebbe annunciato un nuovo progetto durante il suo evento in programma tra un mese esatto, che in precedenza aveva annunciato essere una IP senza nome proveniente dallo studio interno Motive, autori di Star Wars: Squadrons, pubblicato nell’ottobre scorso.

Tale storia è stata presa in considerazione dai colleghi di VGC ed ora da quelli di Gematsu i quali hanno affermato che questa misteriosa IP non è nient’altro che Dead Space, o meglio, una “reimmaginazione”. Dopo la chiusura di Visceral Games, autori di quel capolavoro rilasciato ben due generazioni fa che ha cambiato completamente le carte in gioco dei survival horror moderni, sembra che qualcosa inerente a quello spaventoso universo sia procinto a tornare. Non stiamo parlando ovviamente di un quarto capitolo, ma la parola “reimmaginazione” fa pensare ad una nuova IP molto simile al defunto titolo.

Ovviamente, come di consueto, vi invitiamo a prendere tutte queste notizie con le dovute pinze in quanto EA non ha ancora dichiarato nulla di ufficiale a riguardo. Siamo comunque curiosi di scoprire se effettivamente un reboot di questa incredibile saga è in via di sviluppo, del resto milioni di giocatori si sono sentiti delusi dopo la scissione del team originale anche se dal terzo capitolo si percepiva qualcosa. Dead Space ad oggi risulta essere uno dei migliori titoli di sempre e per questo vi invitiamo di recuperare almeno i primi di capitoli se non li avete ancora giocati.