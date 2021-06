FIFA 22: possibile un cambio di motore grafico per le versioni next-gen

Nella giornata di ieri vi abbiamo informato di una pessima notizia riguardante Electronic Arts. A quanto pare, la grossa azienda videoludica, ha subito un grosso attacco informatico che ha interessato non solo il codice sorgente di FIFA 21, ma a quanto sembra anche quello riferito al Frostbite, il motore di gioco che la compagnia americana sta utilizzando ormai da un paio di anni per tutte le sue esclusive. Ad oggi la società non ha dichiarato nulla a riguardo, è possibile che lo faccia con un comunicato nei prossimi giorni.

Perché vi abbiamo citato questa notizia? A quanto pare FIFA 22, il prossimo capitolo del titolo calcistico per eccellenza in uscita a fine anno, potrebbe cambiare il motore grafico per le versioni next gen. L’attacco informatico potrebbe in qualche modo portato ai ripari Electronic Arts proponendone uno nuovo evitando qualsiasi problema per il futuro.

DICE avrebbe a suo modo spoilerato involontariamente il cambio del motore grafico dopo aver presentato l’esplosivo trailer di Battlefield 2042. Il titolo, come ben saprete, uscirà il prossimo 22 ottobre su PC e console con la possibilità di giocarci anche con le macchine next gen grazie alla retrocompatibilità. Per lo sviluppo su queste nuove piattaforme è stata utilizzata una versione aggiornata del motore di gioco “Frostbite” ideato da DICE stessa che viene definita dal team di sviluppo semplicemente “Frostbite 4”.

Ovviamente manca ancora l’ufficialità ma è possibile che a partire dalla versione PS5 e Xbox Series X|S di Battlefield 2042 anche FIFA 22 possa attuare questo drastico cambiamento. Non è chiaro se è dovuto all’attacco informato oppure ad una semplice “evoluzione”, fatto sta che potrebbe rivelarsi una notizia a dir poco sensazionale. Il Frostbite del resto è un motore grafico davvero impressionante, se evoluto potrà davvero far parlare di sé in futuro.