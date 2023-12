Natale di sangue con Dead Space in sconto del 29%!

Se state cercando un titolo da regalare, o da regalarvi, che possa concedervi un brivido durante le feste di Natale, allora vi suggeriamo caldamente di non perdervi questa ottima offerta Amazon, grazie alla quale avrete la possibilità di (ri)scoprire uno degli horror più suggestivi di tutti i tempi! Stiamo parlando, ovviamente, del favoloso remake di Dead Space che, sul portale, è oggi in sconto del 29% al prezzi di appena 34,97€, ovvero uno dei più bassi di sempre per quanto riguarda l'edizione PlayStation 5!

Dead Space remake, chi dovrebbe acquistarlo?

Dead Space Remake è un'esperienza imperdibile per gli amanti dei titoli survival, e per chiunque voglia, in generale, confrontarsi con un autentico pilastro del genere horror, qui rivisitato con maestria in questo remake, che si inserisce perfettamente nel panorama delle ultime perle videoludiche, soprattutto dal punto di vista tecnico. Insomma, stiamo parlando di un gioco che consigliamo caldamente, che voi siate fan della versione originale o neofiti nella saga di Dead Space.

Acclamato da pubblico e critica (così come da noi, come potrete leggere nella nostra recensione), Dead Space remake vi farà rivivere le avventure dell'ingegnere spaziale Isaac Clarke, bloccato su una nave infestata da creature mostruose, ed in lotta con tutte le sue forze per la sopravvivenza. Un'esperienza dark e intensa, esplorativa e coinvolgente che, riprendendo le redini del genere prima che esso virasse pesantemente verso l'azione, vi permetterà di vivere un'avventura all'insegna della sopravvivenza e dell'orrore, in una campagna che, anche dal punto di vista narrativa, vi saprà riservare ben più di qualche banale jump scare!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al gioco, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

