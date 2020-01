Death Come True: online il secondo trailer del nuovo progetto del creatore di Danganronpa

Dopo essere stato annunciato verso la fine del 2019, Death Come True, il nuovo progetto videoludico di Kazutaka Kodaka, creatore di Danganronpa ritorna a mostrarsi con un secondo teaser trailer. Il breve video dalla durata di neanche un minuto è stato pubblicato sul canale YouTube ufficiale della software house giapponese Izanagi Games e mostra delle nuove sequenze inedite.

La particolarità di Death Come True è quella di fare utilizzo di attori reali e di scene girate in live action, tramite le quali il videogiocatore dovrà interfacciarsi per portare avanti gli eventi del gioco. Compito del giocatore sarà quello di andare a evitare che una strage si verifichi all’interno dell’hotel in cui si ritrova in compagnia di altri ostaggi catturati dal serial killer Makoto Karaki.

Kodaka ha lavorato alla sceneggiatura di Death Come True, mentre per quanto riguarda la colonna sonora se ne è occupato Masafumi Takada, già compositore di alcune soundtrack passate come: The Evil Within e dei titoli di Grasshopper Studios Killer 7 e No More Heroes. Del cast invece faranno parte alcuni attori giapponesi quali: Kanata Hongo, Chiaki Kuriyama, Win Morisaki, Yuki Kaji, Chihiro Yamamoto e Jiro Sato.

Death Come True non ha ancora una data di uscita ben specificata e al momento è atteso per un generico 2020, ma quando uscirà sarà disponibile sulle piattaforme: PlayStation 4, Nintendo Swicth, PC e sui dispositivi mobile Android e iOS. Vi incuriosisce il nuovo progetto del creatore della saga di Danganronpa? Diteci cosa ve ne pare nella sezione dedicata ai commenti.