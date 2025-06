La notizia in un minuto

Death Stranding 2: On the Beach si conferma come uno dei capolavori visivi più significativi dell'attuale generazione di console secondo l'analisi di Digital Foundry. Il Decima Engine è stato completamente ripensato per gestire paesaggi di complessità straordinaria, con un sistema di illuminazione dinamica che trasforma ogni momento in uno spettacolo cinematografico. La modellazione dei personaggi raggiunge standard qualitativi impensabili, mentre il sistema atmosferico influenza concretamente il gameplay. Su PS5 le performance sono eccellenti in entrambe le modalità, con Digital Foundry che raccomanda i 60fps data la differenza qualitativa contenuta tra Quality e Performance mode.