Death Stranding 2: nuove informazioni saranno diffuse in un panel esclusivo

Kojima Productions e PlayStation terranno un panel esclusivo su Death Stranding 2: On The Beach al SXSW 2025 di Austin, Texas, il 9 marzo alle 16:00 nella Ballroom D. L'evento vedrà la partecipazione di Hideo Kojima, che condividerà nuove informazioni sull'attesissimo sequel.

Il panel, intitolato "PlayStation Presents DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH Special Panel", promette di svelare dettagli inediti sul seguito del celebre gioco. Questo secondo capitolo, esclusiva PlayStation 5, continua la visione unica di Kojima, esplorando temi profondi sulla connessione umana.

Un evento imperdibile per i fan di Kojima, anche se non è ancora chiaro se sarà disponibile in streaming.

Tra gli ospiti confermati figurano Norman Reedus, Léa Seydoux e Troy Baker, affiancati da Elle Fanning, Shioli Kutsuna e il regista premio Oscar George Miller, garantendo ai fan del franchise di poter vedere dal vivo il cast protagonista del tanto atteso sequel.

KOJIMA PRODUCTIONS allestirà anche un pop-up shop al SXSW, offrendo merchandising esclusivo di Death Stranding 2. Alcuni articoli saranno disponibili solo durante l'evento, e non verranno messi in vendita nello store online di Kojima Productions, rendendo la boutique una tappa obbligata per collezionisti e appassionati.

Per immergersi ulteriormente nel mondo di Hideo Kojima, il documentario "HIDEO KOJIMA: CONNECTING WORLDS", disponibile su Disney+ (ache se non ancora in tutte le nazioni), offre uno sguardo unico sulla creazione del primo Death Stranding.

Inoltre, durante il prossimo State Of Play di PlayStation, pare verrà presentato un nuovo trailer di Death Stranding 2: On The Beach, sul quale proprio Hideo Kojima sta lavorando da diversi giorni. Le speranze sono che questo nuovo trailer annunci anche la data di uscita del gioco, ma con un panel esclusivo previsto durante l'estate, queste speranze potrebbero concretizzarsi.

Il SXSW, in programma dal 7 al 15 marzo 2025, è uno degli eventi culturali più influenti al mondo. Dal 1987, riunisce le migliori innovazioni nei settori dei videogiochi, del cinema, della musica e della tecnologia.