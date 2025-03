Death Stranding 2: On the Beach è già in SCONTO su Amazon! Non aspettare l'uscita!

Se siete appassionati di avventure videoludiche coinvolgenti e amate le esperienze che fondono azione, narrativa e mistero, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta Amazon su Death Stranding 2: On the Beach per PS5. Attualmente in preorder a soli 69,99€, il titolo beneficia di uno sconto del 14% rispetto al prezzo consigliato di 80,99€. Una promozione davvero interessante per tutti coloro che vogliono assicurarsi il nuovo capolavoro di Hideo Kojima al miglior prezzo.

Death Stranding 2: On the beach, chi dovrebbe acquistarlo?

Death Stranding 2: On the Beach sarà disponibile a partire dal 26 giugno 2025, ma prenotarlo ora significa garantirsi l’accesso al lancio di uno dei giochi più attesi dell’anno. Ambientato in un mondo aperto straordinariamente vasto e dettagliato, il gioco vi invita a intraprendere una nuova missione nei panni di Sam Porter Bridges, protagonista del primo capitolo. Questa volta, però, il viaggio sarà ancora più profondo, con sfide inedite, nemici umani e minacce ultraterrene da affrontare con approcci strategici diversi: combattimento diretto, furtività o completa elusione.

Uno degli elementi più affascinanti di Death Stranding 2 è il sistema di interazione asincrona con altri giocatori, che consente di influenzare il mondo di gioco e le esperienze altrui con le vostre azioni. Questa meccanica, già presente nel primo capitolo, viene ulteriormente evoluta, creando un legame sottile ma profondo tra le esperienze dei vari utenti.

Death Stranding 2: On the Beach per PS5 sarà disponibile a partire dal 26 giugno 2025.

