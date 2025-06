La notizia in un minuto

La recensione di Death Stranding 2: On the Beach di Hideo Kojima è stata ritardata a causa di problematiche tecniche che hanno compromesso l'esperienza di gioco iniziale, rallentando significativamente il processo di analisi. Il team ha completato l'avventura durante il weekend, ma completare il gioco rappresenta solo il primo passo di una valutazione che richiede tempo per metabolizzare le complesse sfaccettature narrative, di gameplay e artistiche del titolo. Una recensione completa e dettagliata senza spoiler sarà disponibile nelle prossime ore, analizzando tutti gli aspetti fondamentali di questo videogioco dalla complessità tematica e meccanica notevole.