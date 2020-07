Death Stranding e Coronavirus: Hideo Kojima dice la sua

Domani Death Stranding, uno dei giochi più discussi dell’intera generazione uscirà anche su PC. L’opera ideata da Hideo Kojima e sviluppata dal suo studio si è rivelata essere molto divisiva e con diverse impronte autoriali decisamente degne di nota. Ora, a distanza di qualche mese, anche gli utenti PC potranno finalmente mettere le mani su un prodotto così particolare e che a tratti, di questi ultimi tempi è stato addirittura affiancato all’epidemia di Coronavirus per i temi delicati trattai in esso.

Proprio durante una recentissima chiacchierata con gli organizzatori dell’evento Sumemr Game Fest, Hideo Kojima e il character designer Yoji Shinkawa hanno parlato di alcuni retroscena sullo sviluppo e sull’ideazione di Death Stranding. Riferendosi ad una particolare teoria apparsa sul web, secondo la quale Kojima non abbia fatto altro che predire l’epidemia di Coronavirus, il game designer ha voluto smontare l’idea che si sono fatti alcuni fan del suo processo creativo dietro alla trama e al contesto della sua ultima opera.

Hideo Kojima says he didn't predict the pandemic. If he was a prophet, he says would have been able to make a higher selling game. #SummerGameFest pic.twitter.com/5J9m7CgP7x

— Summer Game Fest (@summergamefest) July 13, 2020