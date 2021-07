Death Stranding Director’s cut, rivelata data di uscita e contenuti

Dopo aver annunciato questa nuova versione del titolo completamente rimasterizzata per PS5, Death Stranding si prepara a fare il suo debutto il prossimo 24 Settembre in esclusiva su PS5 in una versione completamente nuova con tantissime aggiunte. Nello show di Geoff, Kojima aveva soltanto mostrato un breve teaser che non faceva intendere nulla di quello che avremmo visto all’interno di questa Director’s Cut, ma il taglio sembra essere in tutto e per tutto quello del Director giapponese.

Chiral Density

Tantissime nuove aggiunte e soprattutto nuove missioni di trama che andranno sicuramente ad approfondire quelle parti di storia che non hanno avuto spazio nel taglio originale del titolo uscito ormai due anni fa su PS4. La versione PS5 di Death Stranding conterrà sia una versione rimasterizzata del titolo e tantissimi nuovi gadget per proseguire con le nostre consegne in modi completamente nuovi. A partire dal cannone per le consegne fino al nuovissimo Bot che ci permetterà di sederci e goderci il viaggio in completa tranquillità.

A tutto questo si andrà ad aggiungere un rinnovamento del combat system e anche una piccola aggiunta all’arsenale di armi che potremo utilizzare contro chi si metterà tra noi e l’obiettivo della nostra consegna. Ma ovviamente non potevano mancare anche dei piccoli contenuti di flavour, tra i quali troviamo anche la modalità Fragile Racing, un racing game all’interno di Death Stranding in cui saremo noi a pilotare delle macchine e a gareggiare all’interno dei circuiti del gioco.

Insomma, una versione sicuramente da non perdere per chi vuole rivivere il viaggio in maniera completamente diversa, oppure chi lo vuole vivere per la prima volta ma in modo definitivo grazie a questa nuova versione. Non vediamo l’ora di poter mettere le mani su questa nuova edizione di Death Stranding, che vi ricordiamo sarà disponibile il prossimo 24 Settembre.