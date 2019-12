Death Stranding e PlayStation 4 PRO a prezzi mai visti su Unieuro!

Il Black Friday è finito, ma non sono concluse le offerte, ideali per chi ancora sta cercando qualcosa da regalare o qualche videogioco in offerta da giocare. Unieuro, in particolare, ha proposto di recente un volantino abbastanza interessante in cui sono presenti degli sconti che potrebbero attirare la vostra attenzione, soprattutto se siete possessori di console PlayStation 4 o state comunque valutando di acquistarla a un prezzo conveniente.

La nota catena di elettronica ha messo a listino il nuovo gioco di Hideo Kojima, Death Stranding, candidato tra le altre cose anche al gioco dell’anno 2019. Si tratta di un’esperienza cinematografica d’avventura che ha lasciato senza parole critica e pubblica nel corso di questo ultimo mese, uno di quei giochi da provare assolutamente o quantomeno da regalare per Natale. PlayStation 4 PRO è invece la piattaforma mid gen di Sony, permette di riprodurre titoli in 4K upscalato e garantire performance grafiche superiori rispetto alla PlayStation 4 standard. Di seguito potete trovare le offerte.

Se state cercando invece una Nintendo Switch Lite e non siete riusciti ad acquistarla durante il Black Friday, Unieuro propone uno sconto a 189,99 nelle tre colorazioni. Si tratta della versione Lite della popolare console ibrida di Nintendo, permette di giocare quasi la totalità dei titoli presenti per l’edizione normale, compreso Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey e Pokémon Spada e Scudo.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!