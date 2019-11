Death Stranding è un successo in UK, solo un’altra esclusiva ha fatto meglio

Death Stranding è la seconda esclusiva più venduta del 2019 nel Regno Unito. Ecco tutte le informazioni ufficiali in merito.

Death Stranding è disponibile da alcuni giorni e i giocatori di tutto il mondo si stanno divertendo a esplorare le lande digitali ideate da Hideo Kojima. La critica ha premiato l’opera (noi per primi con la nostra recensione), rendendola anche quella con più perfect score del 2019. Dobbiamo ancora capire quale sia la vera reazione del pubblico e, probabilmente, ci vorrà ancora del tempo prima di poterlo scoprire. Nel frattempo, però, possiamo dare un’occhiata ai dati di vendita.

Usando come riferimento quelli del mercato del Regno Unito, uno dei più importanti, possiamo affermare che Death Stranding sta vendendo bene. Durante la settimana di lancio è divenuto il secondo gioco più venduto: più precisamente, è la seconda nuova IP e la seconda esclusiva PlayStation 4 del 2019 di maggior successo. Chi è l’unico che ha battuto l’opera di Kojima? Days Gone.

Death Stranding ha venduto il 36% in meno rispetto a Days Gone al lancio. Non è riuscito, inoltre, a superare Call of Duty Modern Warfare, ma ha battuto FIFA 20. Potete vedere la classifica completa qui sotto:

Call of Duty Modern Warfare Death Stranding FIFA 20 Luigi’s Mansion 3 Need for Speed Heat Mario Kart 8 Deluxe Fortnite Darkfire Bundle Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 Minecraft Plants vs Zombies Battle for Neighborville

Considerando la particolarità di Death Stranding e l’alone di mistero (che in parte ha attirato alcuni giocatori, ma al tempo stesso ne ha allontanati altri) che lo ha accompagnato nel corso dei mesi, si tratta di un risultato importante.

Rimanendo in team classifica, segnaliamo che il già chiacchierato Just Dance 2020 in versione Wii (ultimo gioco Ubisoft per tale console) è il 15° gioco più venduto, accaparrandosi il 21% delle vendite totali, superando quindi PS4 (14%) e Xbox One (10%); solo Nintendo Switch ha fatto di meglio, con il 55% delle vendite.