Death Stranding: Geoff Keighly risponde alle polemiche sui The Game Awards

Appena sono state annunciate le nomination per le categorie che verranno premiate ai The Game Awards 2019, sono scoppiate delle polemiche da parte dei giocatori che hanno visto nella presenza di Death Stranding tra i candidati per il GOTY, un conflitto d’interessi data la presenza del presentatore della cerimonia, Geoff Keighley, all’interno del nuovo gioco ideato da Hideo Kojima.

Keighley ha voluto affrontare la questione dichiarando di non prendere parte alle votazioni, ne tantomeno alla scelta delle nomination all’interno delle varie categorie; poiché le selezioni vengono effettuate dai media e dalla stampa specializzata. Sul fatto che Death Stranding sia stato nominato per più categorie, la questione non ha nulla a che fare con il suo cameo all’interno gioco, o il fatto che sia amico di Hideo Kojima.

Nel corso di una sessione di domande e risposte fatta su Reddit, Keighly ha dichiarato: “Non sono io a scegliere i nominati e i vincitori, questo sarà il compito di una giuria di 80 testate specializzate globali che trovate elencate sul sito Web. Tutto ciò non è il risultato della mia presenza sotto forma di cameo in un gioco, ma perché lavoro con gli sviluppatori sulle anteprime mondiali, sugli annunci, alle sponsorizzazioni e a molti altri aspetti dello spettacolo.”

Inoltre, il presentatore dei TGA ha voluto parlare anche del suo rapporto con molti degli sviluppatori. “Comprendo e apprezzo la preoccupazione, la gente sa che Hideo è un mio amico, così come molti altri sviluppatori del settore. Ma questa cosa non è sempre una cosa positiva, ci sono sviluppatori che non mi parlano più, sono ancora arrabbiati perchè non hanno vinto un premio un anno, anche se non sono io a votare i vincitori.”

Sarà possibile seguire in diretta la cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2019 il prossimo giovedì 12 dicembre. La trasmissione prenderà il via alle ore 2:30 del mattino, orario italiano. Cosa pensate delle parole di Geoff Keighley riguardo alle polemiche?