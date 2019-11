Death Stranding, in Giappone è già disponibile il romanzo

La storia di Death Stranding ma senza il gioco. Un romanzo la cui storia è tratta dall’ultimo titolo dello studio Kojima Productions è da poco disponibile in Giappone per la collana Nex dell’editore Schinchosha ma al momento non ci sono notizie su una possibile versione inglese e nelle lingue europee. Il gioco d’altronde è molto popolare in Giappone dove secondo gli ultimi dati di vendita resi noti da Famitsu, ha venduto 235.811 copie nelle prime due settimane. L’uscita di Death Stranding aveva inoltre rappresentato il miglior lancio di un gioco dell’attuale generazione di console in Giappone.

L’autore è Kenji Yano, con lo pseudonimo di Hitori Nojima utilizzato per le sue pubblicazioni. In copertina c’è invece l’artwork firmato da Pablo Uchida. Yano ha partecipato alla scrittura della storia di Death Stranding insieme a Hideo Kojima e già in passato aveva lavorato ai romanzi della più famosa serie del game designer, Metal Gear Solid.

Quello pubblicato in questi giorni in Giappone è soltanto il primo volume, composto da 320 pagine, del romanzo di Death Stranding. Una seconda parte dell’opera verrà pubblicata nel mese di dicembre e sarà composta in tutto da 352 pagine. In maniera piuttosto insolita per un libro (ma molto comune per un gioco), il romanzo sarà disponibile anche in versione steelbook nel corso del mese di febbraio.

Un aggiornamento con una serie di novità mirate a facilitare l’esperienza complessiva di gioco, accogliendo le richieste degli utenti, è previsto per metà dicembre. Se vi interessa approfondire i tanti aspetti del gameplay di Death Stranding o cercate una guida a tutti i Chip di Memoria collezionabili vi ricordiamo che potete fare riferimento anche alla nostra guida completa. Se invece siete interessati a conoscere o la storia o a chiarire alcuni aspetti del finale potete leggere la nostra analisi apprfondita.