Death Stranding, la guida completa

La nostra guida a Death Stranding vi propone una panoramica sulle tante meccaniche di gioco e sul gameplay di Kojima Productions.

Death Stranding è un gioco unico nel suo genere e dalle meccaniche atipiche. Per questo può essere utile innanzitutto avere un’idea generale del gameplay e di cosa aspettarsi una volta iniziata l’avventura di Sam Porter Bridges. Conoscere infatti le meccaniche fondamentali del titolo dello studio Kojima Productions permetterà di avere un vantaggio in più quando accetterete i vari ordini (il nome delle missioni nel gioco) e porterete a termine con successo le consegne in modo da riconnettere attraverso la Rete Chirale le varie zone degli Stati Uniti frammentate e isolate a causa del cataclisma che da il nome al gioco stesso.

Una delle caratteristiche su cui si fonda il gameplay di Death Stranding è la grande libertà che viene offerta al giocatore sia nella scelta che nella pianificazione dei percorsi per raggiungere l’obiettivo: per questo avere una panoramica delle meccaniche può essere utile per orientarsi nel mondo del gioco aldilà del luogo che dovrete raggiungere per la consegna. Il fatto poi di poter condividere tra i giocatori le varie strutture apre ancora più possibilità per ogni singola partita e per questo l’esplorazione e la scoperta devono essere considerate parti imprescindibile per godere a pieno del titolo di Hideo Kojima.

Da questa pagina potrete accedere ai vari argomenti che compongo questa guida di Death Stranding che sarà aggiornata con costanza, fino a quando non sarà completa al 100%. Ecco le guide per ora disponibili:

Uno dei consigli principali che vogliamo darvi fin fa subito è quello di giocare a Death Stranding sempre in modalità online per sfruttare a pieno il Social Strand System che è parte integrante del gameplay del gioco. Non resta dunque che mettersi in cammino e riconnettere gli Stati Uniti.