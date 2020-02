Death Stranding, una nuova colonna sonora è disponibile sui servizi di streaming

Altri brani che compongono la colonna sonora di Death Stranding sono stati pubblicati sui servizi di streaming. Il game designer e capo dello studio omonimo, Hideo Kojima, ha annunciato su Twitter che è stato rilasciato sui piattaforme come Spotify e Google Play un nuovo album dal sottotitolo Songs from the Video Game. Queste nuove tracce si affiancano a quelle già rilasciate poco dopo l’uscita del gioco ma che, in quel caso, erano stato composte da Ludvig Forssell appositamente come colonna sonora originale.

Il nuovo album, invece, include per la maggior parte brani su licenza insieme alla traccia omonima del gioco firmata dai Chvrches che si sono esibiti anche all’ultima edizione dei The Game Awards. Gli altri brani sono firmati da Low Roar (ben 18 quelli presenti), Silent Poets e Apocalyptica per un totale di 22 canzoni che compongono l’album Death Stranding (Songs from the Video Game). Alcune di queste, come quelle dei Low Roar, erano già apparse fin dai primissimi trailer del gioco a insaputa degli stessi autori.

Il nuovo album dedicato a Death Stranding si può ascoltare su servizi come Spotify Google Play Music e iTunes. Come sempre in questi casi, oltre che per essere ascoltato in streaming, l’album è disponibile anche per l’acquisto sulle piattaforme che ovviamente lo consentono.

Death Stranding è disponibile dal novembre scorso su PlayStation 4 e proprio recentemente è stato aggiornato alla versione 1.10 apportando qualche piccola modifica. L’aspetto più importante dell’ultimo update è certamente la possibilità di disattivare le animazioni che accompagnano l’ingresso di Sam nelle aree popolate dalle Creature Arenate (BT in inglese) che, dopo le prime volte, tendono a diventare piuttosto ripetitive e finiscono soltanto per rallentare il gameplay. La versione PC del gioco di Kojima Productions è attesa per la prossima estate su Epic Games Store e su Steam. La pagina del gioco è già presente su queste piattaforme di distribuzione ma una data di uscita non c’è ancora.