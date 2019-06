Death Stranding non sarà uno stealth

Dopo anni di trepidante attesa finalmente qualche giorno fa sono stati rimossi i veli che coprivano uno dei titoli più attesi degli ultimi tempi. Stiamo infatti parlando di Death Stranding, l’ultimo lavoro del talentuoso Hideo Kojima. In un lungo e bellissimo trailer il celebre developer ha difatti mostrato diverse sequenze del titolo, comprese fortunatamente anche delle fasi gameplay.

Come era ovviamente lecito aspettarsi, la community è rimasta sbalordita dal video rivelato su Twitch dopo una lunga e criptica attesa sul canale ufficiale PlayStation. Subito dopo l’entusiasmo è però presto ritornata la curiosità, con la volontà da parte dei fan e non solo di scoprire ancora qualcosa di più sull’atteso titolo. A quanto pare, secondo Kojima stesso, Death Stranding si distaccherà molto dai precedenti lavori dell’artista.

DEATH STRANDING is not a stealth game. It is brand new action game with the concept of connection (strand). I call it Social Strand System, or simply Strand Game.

TOMORROW IS IN YOUR HANDS.#deathstranding pic.twitter.com/XaraGs2P03

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) May 30, 2019