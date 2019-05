Death Stranding: PlayStation ha avviato un’inquietante diretta su Twitch!

PlayStation ha avviato un'inquietante diretta su Twitch dedicata a Death Stranding, che sia giunto il momento del trailer?

A quanto pare l’attesa sta per finire. In queste ultime ore si era parlato a lungo di un nuovo trailer di Death Stranding in arrivo il 29 maggio, Kojima si è mosso per tempo, tanto che la pagina ufficiale di PlayStation su Twitch ha appena avviato un’inquietante Stream dove appaiono diversi mani sullo sfondo e dentro di essere si intravedono scene di gioco, strane voci e una traccia sonora abbastanza spaventosa.

Che cosa sarà mai? Una cosa è certa, Kojima è un mago della comunicazione e nell’essere dannatamente misterioso. Il titolo della live ci dice “Tomorrow is in your hands” che in qualche modo suggerisce di attendere domani per scoprire la verità.

Che sia giunto il fatidico momento del gameplay vero e proprio? Scopriremo che cosa significava quel teaser riguardante la corda? Non resta che attendere domani! E voi cosa ne pensate? Intanto la live è seguita da più di 15 mila persone e potete trovarla qua.