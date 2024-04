Denuvo su Hogwarts Legacy craccato dopo mesi di lavoro, ma non sperateci

Dopo sei mesi di lavoro, lo sviluppatore DRM Maurice Heumann è riuscito con successo a superare il sistema di protezione DRM Denuvo di Hogwarts Legacy. Anziché hackerarlo per motivi illegali, Heumann voleva superare il DRM del gioco solo per comprendere le sue complessità; di conseguenza, lo sviluppatore ha mantenuto vaghi molti dettagli del suo lavoro per non promuovere la violazione illegale.

Come si supera Denuvo?

Heumann ha rivelato in un post su X che Denuvo utilizza diversi metodi per garantire che Hogwarts Legacy venga eseguito in condizioni appropriate - ovvero legali -. Innanzitutto, il DRM crea una "fingerprint" (impronta digitale) del sistema del proprietario del gioco, e uno Steam Ticket viene utilizzato per dimostrare la proprietà del gioco; dopodiché, questo viene inviato ai server di Steam per assicurare che il gioco sia stato legittimamente acquistato (Heumann osserva di non sapere tecnicamente cosa stiano facendo i server di Steam, ma afferma che questa ipotesi dovrebbe essere abbastanza accurata per capire come funziona Denuvo).

Una volta verificato lo Steam ticket, viene generato un token Denuvo che funziona solo su un PC con l'impronta esatta. Questo token viene utilizzato per decifrare determinati valori quando il gioco è in esecuzione, consentendo al sistema di eseguire il gioco. Inoltre, il gioco utilizzerà la fingerprint per verificare periodicamente la sicurezza mentre il gioco è in esecuzione, rendendo Denuvo estremamente difficile da superare.

Dopo sei mesi, Heumann è riuscito a comprendere come superare la fingerprint di Hogwarts Legacy di Denuvo e utilizzarla per eseguire il gioco su un'altra macchina. Ha utilizzato il framework di reverse engineering Qiling per identificare la maggior parte dei trigger dell'impronta digitale, impiegandoci due mesi. C'era poi un terzo trigger che afferma di aver scoperto solo per caso.

Alla fine, è riuscito a superare la maggior parte del DRM di Denuvo con circa 2.000 sue patch e hook, e a eseguire il gioco sul suo laptop utilizzando il token generato dal suo PC desktop.

Denuvo influisce davvero nelle prestazioni?

Lo sviluppatore ha anche parlato dell'impatto potenziale sulle prestazioni. In particolare, voleva vedere se poteva dimostrare se Denuvo influisse sulle prestazioni tanto quanto molti credono.

Sebbene non sia stato in grado di fornire una risposta chiara tramite test, ha invece osservato la frequenza delle chiamate di Denuvo, scoprendo che la quantità di codice Denuvo eseguito nel gioco è piuttosto rara, con chiamate che avvengono una volta ogni pochi secondi, o durante il caricamento dei livelli.

Ciò suggerisce che Denuvo non influisce sulle prestazioni, contrariamente a quanto si crede comunemente. La scoperta di Heumann sembra confermare quanto l'azienda ha dichiarato ufficialmente sul suo DRM, ovvero che la sua protezione non compromette le prestazioni di gioco.

Anche se Heumann è stato tecnicamente in grado di superare con successo la protezione DRM di Denuvo in Hogwarts Legacy, i suoi sforzi non sono stati perfetti. Il gioco ancora crasha a volte, poiché il suo obiettivo principale era raggiungere il punto in cui poteva avviare il gioco e arrivare al menu principale. Afferma che trovare tutti gli hook di Denuvo e patcharli è certamente possibile, ma richiederebbe un significativo quantitativo di tempo per essere realizzato.