Destiny 2: Phil Spencer e Pete Parsons giocheranno assieme in live, ecco la data e l’ora

Destiny 2 sarà al centro di una live cross-play tra Phil Spencer e Pete Parsons, i quali si esibiranno su Mixer. Ecco tutti i dettagli ufficiali.

Destiny 2 si appresta a rinfrescare la propria immagine. Il gioco di Bungie arriverà presto su Steam, abbandonando Battle.net di Activision Blizzard, e introdurrà una nuova espansione Ombre dal profondo. Diverrà anche il primo gioco gratis di Google Stadia e proporrà una versione free to play chiamata Una nuova luce. Si tratta quindi di un momento di transizione per l’opera dei creatori di Halo. Proprio il mondo Microsoft sarà a breve teatro di un nuovo evento live stream che coinvolgerà Pete Parsons, capo di Bungie, e Phil Spencer, capo di Xbox.

Alla mezzanotte tra l’undici e il dodici settembre, per un totale di due ore, andrà in onda uno speciale streaming durante il quale Parsons e Spencer si metteranno alla prova all’interno di Destiny 2. I giocatori e spettatori potranno provare a vincere un emblema per commemorare questa sessione di gioco.

Questa live sarà possibile anche grazie al cross-play, da poco introdotto all’interno di Destiny 2. Sicuramente, durante quelle due ore potremo sentire due grandi esperti del settore dire la propria sul gioco e sui videogame, in generale: si prospetta quindi un evento veramente interessante. Sarà possibile seguire la live su Mixer, sul canale di Bungie.

Come già detto, saranno inoltre disponibili Ombre dal profondo e Una nuova luce, precisamente il primo ottobre. Vi ricordiamo, inoltre, che il passaggio dei dati da Battle.net fino a Steam è già disponibile: non sarà possibile farlo dopo il primo di ottobre, quindi vi conviene farlo quanto prima, per non dimenticarvi.