Destiny 2 sotto accusa: autore denuncia Bungie

Un autore ha intentato una causa contro Bungie, accusando la società di aver copiato elementi della sua opera per creare la trama di Destiny 2 (che potete trovare ancora su Amazon nella sua prima versione). Matthew Kelsey Martineau, noto con lo pseudonimo Caspar Cole, ha depositato la denuncia il 2 ottobre 2024 presso il tribunale distrettuale della Louisiana.

Nella causa, Martineau sostiene che la fazione della Legione Rossa e altri elementi di Destiny 2 siano stati presi direttamente dai suoi scritti pubblicati su WordPress tra il 2013 e il 2014. "La Legione Rossa costituisce la spina dorsale dell'intera trama che si sviluppa nel gioco Destiny 2", si legge nella denuncia.

Bungie avrebbe "deliberatamente e intenzionalmente" copiato il suo lavoro senza consenso.

L'autore accusa Bungie di aver causato "danni sostanziali, immediati e irreparabili" copiando la sua opera senza autorizzazione. Martineau chiede alla corte di ordinare a Bungie di interrompere la distribuzione di materiali "sostanzialmente simili a Destiny 2" e di fornire un resoconto di tutte le vendite dei prodotti che violerebbero i suoi diritti.

La causa, che potete trovare trascritta su Scribd, elenca in dettaglio le presunte somiglianze tra le due storie. Martineau richiede un risarcimento per violazione del copyright e chiede un processo con giuria. Bungie non ha ancora commentato pubblicamente le accuse.

Non è la prima volta che Bungie deve confrontarsi con delle cause, o delle accuse di plagio, da parte di creator, maker o autori. Normalmente, come nel recente caso dell'Asso di Picche realizzato da NERF, l'azienda si è sempre mostrata aperta a rimborsare, o accreditare, gli autori originali, cercando di comprendere le motivazioni dietro ai plagi, resta da vedere se un'accusa così grave vedrà l'azienda rispondere nella stessa maniera.