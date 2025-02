Destiny 2: tutte le espansioni in un unico bundle. Il prezzo lo decidi tu

Destiny 2, il celebre sparatutto multiplayer sviluppato da Bungie, è ora disponibile su Humble Bundle con un'offerta per i fan della serie. Grazie a questa iniziativa, i giocatori possono accedere a tutte le espansioni del gioco in un unico pacchetto, personalizzando il prezzo e scegliendo il contenuto che meglio si adatta alle proprie esigenze. Un'opportunità unica per chi desidera scoprire l’intera esperienza di Destiny 2 o recuperare i DLC mancanti senza dover acquistare ogni espansione singolarmente.

Destiny 2 su Humble Bundle, perché approfittarne?

L’offerta permette di scegliere tra quattro bundle differenti, ciascuno con un numero variabile di contenuti, che vanno da tre fino a sette articoli. Il prezzo parte da soli 4,88€, ma gli utenti possono decidere di investire di più per ottenere pacchetti più completi. Inoltre, Humble Bundle offre la possibilità di personalizzare ulteriormente la spesa, permettendo ai giocatori di lasciare una mancia e contribuire a una causa benefica.

Parte del ricavato dell’iniziativa sarà infatti destinato alla Bungie Foundation, l’organizzazione benefica legata allo studio di sviluppo, che supporta numerosi progetti di aiuto umanitario. Acquistando il bundle, i giocatori non solo arricchiranno la propria esperienza su Destiny 2, ma avranno anche la possibilità di sostenere un'importante iniziativa solidale. Un modo per unire la passione per il gaming a un gesto di altruismo concreto.

Questa offerta rappresenta un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di Destiny 2, sia per chi desidera avventurarsi nel suo vasto universo narrativo sia per i veterani che vogliono completare la loro collezione. Con la flessibilità di scelta e la possibilità di contribuire a una buona causa, Humble Bundle si conferma ancora una volta una piattaforma capace di offrire valore e solidarietà in un’unica soluzione.

