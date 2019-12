Destiny 3? “Si dovrà attendere ancora un po’” dice Bungie

Ogni buon game as a service sa di dover proseguire il più a lungo possibile, costruendo su se stesso piuttosto che reinventarsi ogni volta, ma a un certo punto è innegabile che sia necessario mettere da parte il passato e cambiare le carte in tavola (persino Fortnite si è rivoluzionato quest’anno, con il Capitolo 2). Bungie lo sa bene, ma non per questo è già pronta a parlare di Destiny 3.

Durante un’intervista con PCGamesN, il comms director di Bungie David Dague ha parlato del futuro della serie, affermando: “non ho alcun annuncio interessante da fare riguardo a coraggiose prese di posizione che faremo con il franchise. Attualmente il nostro impegno e la nostra attenzione sono rivolte alla realizzazione di stagioni interessanti per il prossimo anno e dare forza a un arco narrativo che mantenga i giocatori interessati.”

Quando gli è stato chiesto di Destiny 3, ha risposto: “Capisco la domanda che mi state facendo ed è certamente interessante: abbiamo molte cose interessanti in serbo, ma al momento si deve attendere ancora un po’.”

Destiny 2 è stato lanciato nel settembre 2017, tre anni dopo il primo capitolo. Nel settembre 2020, quindi, cadrà il terzo anniversario del secondo capitolo: ciò ha spinto molti a pensare che i tempi fossero maturi per l’arrivo di Destiny 3. Stando alle parole di Dague, qualcosa frulla nella testa degli sviluppatori, ma in questo momento ogni nostra ipotesi in merito sarebbe solo una speculazione senza fondamento.

Non dobbiamo inoltre scordarci che Bungie è ora indipendente e autopubblica Destiny 2 e le sue espansioni, dopo essersi separata da Activision: ora il team è in una situazione più complessa e il rilascio di un nuovo gioco è più complesso da gestire senza un grande editore alle spalle; in caso di successo, i guadagni per il team saranno molto più grandi, ma in caso di insuccesso anche le perdite sarebbero ingenti. Al di là di tutto questo, però, voi desiderate un Destiny 3? Oppure credete che Bungie dovrebbe dedicarsi ad altro?