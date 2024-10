Destiny arriva su mobile in una veste tutta nuova

Netease Games, in collaborazione con Bungie, ha annunciato Destiny Rising, un prequel mobile ambientato in una timeline alternativa di Destiny 2. Le iscrizioni per la closed alpha sono ora aperte per il Nord America e il Canada.

Il gioco esplora un periodo precedente agli eventi di Destiny 1 e 2, offrendo una nuova prospettiva sulla rinascita dell'umanità dopo il Collasso. Secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori, "Destiny Rising è ambientato in una timeline alternativa, molti anni prima di Destiny 1 e 2. Questa timeline permette un'esplorazione diversa di come l'umanità iniziò a risorgere dalle ceneri del Collasso, quando invasori da oltre le stelle posero fine a quella che un tempo era un'età dell'oro."

Il trailer di annuncio mostra sequenze di gameplay in prima persona con intense scene di combattimento contro nemici come i Vex e l'Alveare. Nonostante sia un titolo mobile, Destiny Rising mantiene l'impostazione FPS tipica della serie.

Personaggi iconici come Ikora Ray saranno giocabili.

Una delle novità più interessanti riguarda le classi dei Guardiani. Gli sviluppatori spiegano: "Questa è un'era prima che i Guardiani fossero pienamente definiti, e le classi di Cacciatori, Titani e Stregoni non si erano ancora consolidate. Ogni personaggio ha uno stile di gioco distinto e unico, offrendo un'esperienza fresca e coinvolgente."

La closed alpha, che inizierà il 1° novembre, si concentrerà inizialmente sul PvE, ma saranno disponibili anche modalità PvP. Per partecipare è richiesto uno smartphone recente, almeno equivalente a un Snapdragon 845 per Android o un iPhone 8 per iOS.

Destiny Rising rappresenta un'espansione significativa dell'universo di Destiny, offrendo ai fan la possibilità di esplorare nuovi aspetti della storia e del gameplay su piattaforma mobile. Resta da vedere come la community accoglierà questo spin-off e come si integrerà con l'esperienza principale di Destiny 2.