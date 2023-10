Bungie starebbe subendo dei licenziamenti

PlayStation Studios sta affrontando diversi licenziamenti e a quanto pare anche Bungie è coinvolta. A essere completamente onesti, non è detto che sia PlayStation ad aver valutato questi tagli, visto che l'azienda di Destiny è indipendente nella gestione e nella produzione, ma considerando i recenti casi di Media Molecule, Visual Arts e Naughty Dog, non sarebbe poi così strano il coinvolgimento di Sony.

Secondo quanto riportato dal popolare giornalista Jason Schreier un numero non meglio precisato di sviluppatore sarebbe stato mandato via. Questa decisione avrebbe portato anche al ritardo di Marathon per il 2025 e l'ultima espansione di Destiny 2 slittare da febbraio a giugno 2024.

Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte, ma testimonianze provenienti dagli sviluppatori colpiti confermano un licenziamento imprevisto e privo di segnali premonitori nei giorni precedenti.

Questo accadimento riflette un po' l'attuale situazione critica dell'industria videoludica, che mostra un doppio volto. Da un lato, assistiamo a un imponente flusso di titoli di grandi dimensioni in arrivo; dall'altro, vediamo le aziende lottare e spesso costrette a tagliare il personale per contenere le spese. Ne avevamo parlato in un video recente che potete trovare qua in basso.

L'industria dei videogiochi è chiaramente in una fase di transizione e di cambiamento, con il destino di molti sviluppatori di alto livello ancora incerto. Ma è chiaro che dopo un investimento importante da parte di Sony di ben 3,7 miliardi di dollari, queste notizie non fanno ben sperare per nessuno studio di sviluppo.

Non resta che attendere informazioni ufficiali che noi come sempre vi comunicheremo per tempo.