Devil May Cry 3 Special Edition, framerate su Nintendo Switch e PS3 a confronto

A fare il suo esordio su Nintendo Switch e ad aggiungersi all’inesauribile carrellata di porting sulla piccola ibrida di casa Nintendo è stato recentemente Devil May Cry 3 Special Edition, con il titolo di Capcom che prometteva diverse migliorie in questa nuova versione.

Proprio per tastare la bontà dell’operazione di Capcom un noto canale YouTube ha realizzato un video mettendo a confronto le versioni PS3 e Nintendo Switch di Devil May Cry 3, soffermandosi specialmente sul framerate del titolo, un aspetto a dir poco cruciale in un’opera dinamica e frenetica come quella in oggetto. Potete trovare tale analisi comodamente nel video qui sotto.

Come potete vedere la versione per Nintendo Switch sembra difendersi abbastanza bene, riuscendo a mantenere i 60 frame per secondo in quasi la totalità dei casi. Sono però talvolta presenti dei piccoli cali di framerate, non tali da inficiare però l’esperienza globale di gioco. Una conversione quindi apprezzabile, ma che, almeno sotto questo aspetto, avrebbe potuto essere maggiormente curata.

Tale analisi va quindi a confermare come si tratti di una versione sì valida, ma lungi dall’aver espresso al massimo le proprie potenzialità. Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare comodamente qui, infatti: “Le novità introdotte da Capcom, unite alla natura ibrida di Nintendo Switch, la rendono, indubbiamente, la versione migliore disponibile, al momento, sul mercato. Peccato che una rimasterizzazione del versante tecnico, pigra e poco convincente, non riesca a far superare completamente la prova del tempo a Devil May Cry 3, rendendo il biglietto d’ingresso richiesto per questa edizione, un pelo eccessivo ,specialmente considerando il fatto che, con lo stesso prezzo, potete acquistare la compilation comprendente i primi tre capitoli per qualsiasi altra console concorrente.”