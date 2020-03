Devil May Cry 5: una mod permette di giocare con Radien di Metal Gear Rising

Per la community dei modder Devil May Cry 5 ha un potenziale da non sottovalutare, ed alcuni di essi hanno inziato a vederci la possibilità di introdurre diversi spadaccini provenienti dal altre saghe videoludiche. Nello specifico è stata rilasciata da poco una nuova mod che permette ai giocatori di affrontare il titolo di Capcom impersonando Raiden di Metal Gear Rising Revengeance.

Il creatore di questa mod risponde al nickname di “EXshinla”, e ha deciso di rimpiazzare il modello di Dante con una versione di Raiden prelevata direttamente dal capitolo action di Metal Gear sviluppato da Platinum Games. Questa mod inoltre, inserisce nel titolo ben due versioni di Raiden; una con il colore base e l’altra che presenta una versione con colorazione EX. Ovviamente in questa mod è stata inclusa anche l’High Frequency Blade, l’iconica spada utilizzata dal personaggio.

Per presentare la sua mod, il creatore non ha ancora realizzato un video ma ha voluto condividere diversi screenshot che mettono in mostra tutto il lavoro che è stato fatto. Insieme alle immagini è possibile trovare anche il link per scaricare la mod tramite il sito Nexus Mod, ma stando al creatore per installare il tutto servirà un Mod Manager.

Oltre a prestarsi alla community dei modder per queste creazioni, Devil May Cry 5 è stato il capitolo della saga Capcom di maggiore successo per pubblico, critica e vendite. Con i suoi 3 milioni di copie vendute in tutto il mondo è diventato in breve tempo il Devil May Cry più venduto di sempre. Cosa ne pensate di questa nuova mod? Siete curiosi di fare incetta di demoni vestendo i panni di Raiden?