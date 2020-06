Diablo 2, il titolo compie 20 anni e festeggia con tante novità

Sono giorni importanti per tutti i fan di Blizzard e del maligno, uno dei titoli più amati della casa americana compie vent’anni. Stiamo parlando di Diablo 2, uno dei capitoli della serie che ha fatto appassionare milioni di giocatori di tutto il mondo ad una delle saghe di più grande successo dell’intero mercato videoludico. Ogni qual volta si parla di dungeon crwler, di hack’n slash e di fantasy non si può non includere la serie di Diablo, ma sopratutto il suo secondo capitolo, all’interno del discorso.

Blizzard con quel titolo cambiò radicalmente le carte in tavola di un intero genere, facendo impazzire milioni di giocatori. Per festeggiare questo grande traguardo, sono state annunciate una serie di iniziative che avverranno su Diablo 3 per rendere omaggio al suo predecessore cosi tanto amato dai fan di tutto il mondo. Al momento ci sono degli sconti fortissimi sul terzo capitolo della serie, e inoltre chi acquista il gioco riceve in automatico le “Ali del Primo Maligno”, palesemente ispirate a Baal, Signore della distruzione e antagonista principale dell’espansione di Diablo 2.

Inoltre tramite un articolo sul blog ufficiale sono state rese note tutte le novità relative ai festeggiamenti, eccole qui di seguito:

Le Ali di Baal sono disponibili indefinitivamente, dato che non è stata fornita una data di scadenza.

Sui canali ufficiali è uscito un episodio speciale di Diablol, realizzato dal grande Carbot Animation .

. Oggi dalle 18:00 lo streamer MrLlamaSC eseguirà una speedrun di Diablo II a difficoltà massima.

Sul Gear Store è stato messo in vendita un busto di Diablo di 27x23x18 centimetri realizzato in resina, preodinabile in edizione limitata al prezzo di 219 € e disponibile da autunno 2020.

Sempre sul sito ufficiale, dipendenti Blizzard raccontano la loro esperienza con la creazione di questo videogioco epocale. Trovate le testimonianze subito sotto la galleria.

Siete anche voi grandi amanti di questa saga? Fatecelo sapere con un commento nello spazio qui sotto!