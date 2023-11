Diablo 4: guida alla migliore build per il Barbaro

Il Barbaro è una classe amatissima in Diablo 4, e in questa guida vi illustreremo una build ottimale per rendere il vostro personaggio estremamente forte, così da affrontare nel meglio dei modi la vostra avventura. In particolare, la build è pensata per essere cominciata dal livello 1, ottenendo, quindi, punti solo con l'aumentare dei livelli e non tramite gli Altari di Lilith o altro.

Abbiamo aggiornato la guida in base alla Stagione 2 di Diablo 4, per cui troverai le build più ottimali da utilizzare per il Barbaro.

Build Lacerazione del Barbaro in Diablo 4

Scorticamento Scorticamento Rinforzato Scorticamento da combattimento Lacerazione Lacerazione Rinforzato Lacerazione Violenta Grido di Battaglia Grido di Battaglia Rinforzato Grido di Battaglia Tattico Lacerazione Livello 2 Lacerazione Livello 3 Balzo Balzo Rinforzato Balzo Potere Lacerazione Livello 4 Lacerazione Livello 5 Colpo di Grazia Colpo di Grazie Rinforzato Colpo di Grazia del Guerriero Azzoppamento Ridotto all'Osso Ridotto all'Osso Livello 2 Ridotto all'Osso Livello 3 Collera del Berserker Collera del Berserker Primario Collera del Berserker Supremo Colpo di Grazia Livello 2 Colpo di Grazia Livello 3 Colpo di Grazia Livello 4 Colpo di Grazia Livello 5 Rapidità Rapidità Livello 2 Rapidità Livello 3 Arsenale Ambulante Presenza Impotente Vigore Marziale Vigore Marziale Livello 2 Vigore Marziale Livelllo 3 Combattente della Fossa Combattente della Fossa Livello 2 Combattente della Fossa Livello 3 Pelle Spessa Postura Difensiva Postura Difensiva Livello 2 Postura Difensiva Livello 3 Controffensiva Controffensiva Livello 2 Controffensiva Livello 3 Mano Pesante Mano Pesante Livello 2 Mano Pesante Livello 3 Balzo Livello 2 Balzo Livello 3 Balzo Livello 4 Balzo Livello 5 Assalto Sterminante Assalto Sterminante Livello 2 Assalto Sterminante Livello 3

Build Tumulto del Barbaro in Diablo 4

Affondo Affondo Rinforzato Affondo di combattimento Tumulto Tumulto Rinforzato Tumulto Violento Grido di Battaglia Grido di Battaglia Rinforzato Grido di Battaglia Tattico Urlo di Sfida Urlo di Sfida Rinforzato Urlo di Sfida Solenne Voce Gutturale Voce Gutturale Livello 2 Voce Gutturale Livello 3 Rapidità Rapidità Livello 2 Rapidità Livello 3 Resistenza Aggressiva Resistenza Aggressiva Livello 2 Resistenza Aggressiva Livello 3 Maelstrom di Ferro Maelstrom di Ferro Primitivo Maelstrom di Ferro Supremo Tumulto Livello 2 Tumulto Livello 3 Tumulto Livello 4 Tumulto Livello 5 Furia Prolifica Furia Prolifica Livello 2 Furia Prolifica Livello 3 Incontenibile Capo Indiscusso Capo Indiscusso Livello 2 Capo Indiscusso Livello 3 Presenza Imponente Vigore Marziale Vigore Marziale Livello 2 Vigore Marziale Livello 3 Pelle Dura Controffensiva Controffensiva Livello 2 Controffensiva Livello 3 Postura Difensiva Postura Difensiva Livello 2 Postura Difensiva Livello 3 Voce Gutturale Voce Gutturale Livello 2 Voce Gutturale Livello 3 Mano Pesante Mano Pesante Livello 2 Mano Pesante Livello 3 Azzoppamento Combattente della Fossa Combattente della Fossa Livello 2 Combattente della Fossa Livello 3

EQUIPAGGIAMENTO

Di seguito vi riportiamo una lista delle caratteristiche da tenere in considerazione quando sceglierete quali oggetti utilizzare per il vostro equipaggiamento, così da ottenere il massimo dalla vostra build del Barbaro.

Arma

Danni vulnerabilità

Danni colpo critico

Danni nemici vicini o rallentati

Danni Abilità Principale

Danni nemici in gruppo

Danni contro nemici insanguinati

Forza

Elmo

Riduzione tempo di ricarica abilità

Vita massima

Armatura

Forza

Torso

Riduzione danni durante fortificazione

Riduzione danni contro nemici vicini o distanti

Vita massima

Armatura

Guanti

Aumento potenza Turbine

Probabilità colpo critico

Probabilità colpo fortunato contro nemici feriti

Forza

Pantaloni

Riduzione danni durante fortificazione

Riduzione danni contro nemici vicini o distanti

Vita totale

Armatura

Stivali

Velocità di movimento

Riduzione costo Furia

Velocità di movimento dopo aver ucciso un Elite

Durata del Berserk

Amuleto

Riduzione tempo di ricarica abilità

Riduzione costo Furia

Aumento potenza abilità passive

Riduzione danni durante fortifizaione

Riduzione danni contro nemici vicini o distanti

Anelli

Generazione risorse

Probabilità e danni colpo critico

Danni vulnerabilità

La vostra build di Diablo 4 per il Barbaro è pronta! Prima di lasciarvi vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra guida completa di Diablo 4, dove troverete tantissimi consigli su ogni aspetto del gioco, oltre a tutte le altre guide che abbiamo pubblicato!