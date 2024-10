Diablo 4 Vessel Of Hatred: come completare la quest Amici di Strada (Wayward Friendship)

L'espansione Vessel Of Hatred per Diablo 4 è uscita ed ha portato con sé una quantità esorbitante di nuovi contenuti; tra questi non mancano però delle missioni piuttosto bizzarre rispetto alla media è uscito ed ha portato con sé qualche dubbio per i giocatori.

Tra quest c'è la missione secondaria Amici di strada (o Wayward Friendship se giocate in inglese), una delle missioni della regione di Nahantu che prevede che il giocatore riesca a... provocare gli abitanti di un piccolo villaggio!

Questa missione può sembrare semplice a prima vista ma a causa di alcuni passaggi confusi nella consegna e di qualche bug di troppo sta facendo impazzire i giocatori; ecco cosa bisogna fare per completare la missione e provocare gli abitanti così da aiutare Ajtzak.

Come completare Amici di Strada (Wayward Friendship)

Questa quest chiede al giocatore di aiutare Ajtzak a salvare un lacuna, ovvero una specie di felino molto cresciuto con il quale l'NPC ha stretto amicizia. Ajtzak si trova a Ichorfall e dopo aver preso in carico la missione chiederà al giocatore di raggiungerlo a Drowning Rock, nella parte settentrionale della città.

Una volta arrivati lì scopriremo che dei bracconieri hanno intrappolato il nostro amico Felino e riceveremo, come suggerimento, quello di distrarre i bracconieri provocandoli.

Come si fa però a provocare un NPC all'interno di Diablo 4? Fortunatamente è più facile del previsto.

Per prima cosa entra nell'accampamento dei bracconieri e poi utilizzare l'emote di provocazione per effettivamente distrarli. Come dici, non ti ricordi più come funzionano le emote? Beh, fortunatamente è molto più semplice del previsto in quanto:

PC : tieni premuto il tasto E per aprire la ruota delle emote e scorri con la rotellina del mouse fino a trovare quella giusta

: tieni premuto il tasto E per aprire la ruota delle emote e scorri con la rotellina del mouse fino a trovare quella giusta CONSOLE: tieni premuto il tasto SU sulla croce direzionale del controller e utilizza il joystick sinistro per scegliere l'emote tra quelle disponibili.

Qui, purtroppo, sorgono alcuni problemi in quanto la missione, al momento della stesura di questa guida è ancora piuttosto buggata. La maniera migliore per completare la missione è utilizzare l'emote DOPO ESSERSI AVVICINATI al fuoco centrale dell'accampamento, dove sono presenti le guardie.

Spammiamo l'emote nelle loro vicinanze cambiando spesso posizione: in questa maniera dovremmo riuscire a liberare il nostro amico felino!

Liberato il micione non ci resterà che difendere Ajtzak dagli attacchi dei bracconieri per completare effettivamente la missione; in questa maniera saremo di un passo più vicini verso il completamento della storia principale di Diablo 4 Vessel Of Hatred, necessaria per sbloccare la cittadella oscura!