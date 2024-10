Diablo 4 Vessel Of Hatred: come sbloccare la cittadella oscura

La Dark Citadel, o Cittadella Oscura, altro non è che la nuova attività endgame introdotta all'interno dell'espansione Vessel of Hatred di Diablo 4. Da buon games as a service, infatti, Diablo 4 Vessel Of Hatred ha dalla sua l'obbiettivo di mantenere i giocatori attaccati al titolo per quanto più tempo possibile e la cittadella oscura in tutto questo rappresenta un'interessante alternativa rispetto le attività classiche.

A differenza dei dungeon tradizionali, infatti, questa zona presenta tre diverse istanze, ognuna con boss e meccaniche speciali che vanno ad arricchire l'esperienza del giocatore. Completando queste sfide i giocatori possono ottenere cosmetici unici e o equipaggiamento particolarmente prezioso.

Come si fa però a sbloccare la cittadella oscura all'interno di Diablo 4: Vessel Of Hatred? Andiamolo a scoprire insieme.

Requisiti per sbloccare la cittadella oscura in Diablo 4: Vessel Of Hatred

Per poter sbloccare questa attività è necessario completare tutta una serie di quest e missioni che vedremo dopo; non bisogna dimenticare però un requisito da soddisfare ovvero avere la difficoltà tormento sbloccata!

Senza aver almeno sbloccato la difficoltà tormento, anche completando tutte le quest, non sarà possibile sbloccare ottenere la quest necessaria per l'attività endgame.

Ecco cosa bisogna fare per sbloccare la difficoltà Tormento I

Completare la storia principale di Diablo IV: Vesself OF Hatred Ricevere la missione che si riceve da Ormus a Kurast Completare tutte le missioni che servono per il reclutamento dei mercenari Conquistare la fortezza Kichuk, completare 3 dungeon a Nahantu e completare la serie di missioni chiamata I principi della depravazione Completare la missione legate alle città sotterranee A Nahantu è necessario ottenere 10 Grim Favours completando i vari whispers e ricevendo la cassa premio dall'albero dei sussurri. Viaggiare verso l'Helltide, sconfiggere una Blood Maiden e aprire 5 Tortured Gifts Raggiungere il livello 60 così da sbloccare la zona Fossa degli Artificieri Completare una run di livello 20 nella Fossa degli Artificieri per sbloccare la difficoltà Tormento 1

Come sbloccare la cittadella oscura in Diablo 4: Vessel Of Hatred

Una volta sbloccata la difficoltà Tormento 1 e completata la storia principale dell'espansione Vessel Of Hatred rientriamo in partita al nuovo livello di difficoltà.

Una volta in gioco riceveremo la missione "Crater Of Lost Souls"; seguiamo le indicazioni a schermo relative a questa missione per accedere finalmente alla nuova attività endgame.