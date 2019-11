Diablo Immortal, tutti i dettagli dalla BlizzCon 2019

In molti si sono chiesti dove fosse finito, ma nessuna paura: Diablo Immortal è ancora un progetto decisamente vivo e vegeto.

Ad attirare maggiormente l’attenzione durante la serata di apertura della BlizzCon 2019 di ieri sera, di cui potete trovare qui tutti gli annunci, sono stati in particolare Diablo 4 e Overwatch 2. Nonostante la scena sia stata catturata dai due sopracitati titoli c’è però stato spazio anche per uno dei più controversi progetti di Blizzard Entertainment degli ultimi anni: Diablo Immortal.

Il titolo per mobile della celebre saga è infatti decisamente vivo e vegeto e Blizzard ha condiviso durante la BlizzCon 2019 una serie di nuovi dettagli riguardo a tale prodotto. Potete trovare il video in questione comodamente qui sotto.

Diablo Immortal potrà essere giocato in solitaria ma darà il meglio di sé in multiplayer grazie ad una serie di eventi pensati proprio per la coperativa, come dungeon e gilde. Sei saranno inoltre le classi presenti all’interno del titolo e si tratta del Barbaro, del Monaco, del Mago, del Crociato, del Cacciatore di demoni ed, infine, del Necromante.

I vari personaggi di Diablo Immortal avranno inoltre delle Ultimate e potranno modificare le proprie abilità in base ai vari oggetti leggendari. Delle banali frecce, ad esempio, grazie ad un item ben preciso potranno tramutarsi in delle decisamente più pericolose granate.

Blizzard ha inoltre dichiarato di voler supportare il titolo per molto tempo con nuove zone, dungeon ed eroi e che sta inoltre dedicando molto tempo alla questione micro-transazioni, in modo tale da non creare un titolo troppo incentrato su di esse. Queste sono le dichiarazioni del celebre publisher a riguardo: “è troppo presto per condividere ulteriori dettagli ma vogliamo fare in modo che tutti i giocatori di Diablo possano amare il nostro titolo e supportarlo per diversi anni. Vogliamo creare un ecosistema che accolga e diverta qualsiasi tipo di giocatore, dal più esperto a chi si immerge per la prima volta in questo mondo”.

Non è stata infine purtroppo rilasciata nessuna notizia riguardo una possibile data di lancio di Diablo Immortal.

Che ne pensate di questa notizia e, soprattutto, quali sono le vostre impressioni ad oggi su Diablo Immortal? Che ne pensate dello sbarco della celebre saga su mobile, ci giocherete una volta disponibile? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!