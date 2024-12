Digital Foundry decreta i 10 giochi graficamente più belli del 2024

Il team di Digital Foundry ha stilato la classifica dei 10 giochi con la miglior grafica del 2024 (che potete visionare tramite questo video sul loro canale) premiando Indiana Jones e l'Antico Cerchio al primo posto. La lista, pubblicata sul loro canale YouTube, valuta non solo l'impatto visivo ma anche la complessità del mondo di gioco e i sistemi gestiti.

La top 10 include titoli come Senua's Saga: Hellblade II, Star Wars Outlaws e Black Myth Wukong. Gli esperti di Digital Foundry hanno evidenziato che, se si fosse considerato solo il fotorealismo, Hellblade II avrebbe meritato la prima posizione. Tuttavia, Indiana Jones è stato premiato per la sua capacità di mantenere un'alta qualità grafica in un'esperienza di gioco più aperta e variegata.

Star Wars Outlaws ha conquistato il terzo posto per la sua resa tecnica dell'universo di Star Wars.

La classifica completa vede:

Indiana Jones e l'Antico Cerchio Senua's Saga: Hellblade II Star Wars Outlaws Black Myth Wukong Penny's Big Breakaway Astro Bot Silent Hill 2 Remake Dragon Age: The Veilguard Riven Remake Dragon's Dogma 2

Digital Foundry ha inoltre assegnato menzioni speciali a titoli come S.T.A.L.K.E.R. 2, Persona 3 Reload, Metaphor: ReFantazio e Final Fantasy VII Rebirth, riconoscendo il loro valore in termini puramente grafici pur non includendoli nella top 10.

La classifica non si basa esclusivamente sull'impatto visivo immediato. Gli esperti hanno considerato diversi fattori, tra cui:

La complessità del mondo di gioco

La gestione simultanea di vari sistemi di gioco

L'espressività delle animazioni

La resa degli scenari, specialmente in giochi con ambientazioni aperte e variegate

Questa analisi approfondita sottolinea l'importanza di valutare la grafica dei videogiochi nel contesto più ampio dell'esperienza di gioco, considerando non solo l'estetica ma anche le sfide tecniche affrontate dagli sviluppatori per creare mondi coinvolgenti e realistici.