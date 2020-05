Disintegration, annunciata la data di uscita

V1 Interactive e Private Division hanno annunciato oggi che Disintegration uscirà il 16 giugno.

Questo sparatutto fantascientifico in soggettiva introduce elementi tipici degli strategici in tempo reale per dar vita a un’esperienza totalmente innovativa. Prendi il volo nei panni di Romer Shoal, leader della resistenza e Fuorilegge, sfrutta il tuo potente graviciclo insieme alle tue abilità tattiche per salvare le ultime vestigia dell’umanità dal soverchiante, mortale pericolo rappresentato dalla Rayonne. Oltre alla campagna a giocatore singolo, Disintegration offre un comparto multigiocatore con tre modalità di gioco distinte su sei diverse mappe, a cui se ne aggiungeranno altre dopo il lancio del gioco.

Disintegration sarà lanciato in formato digitale per PlayStation 4, Xbox One e PC attraverso Steam al prezzo di €49,99. Effettuando la prenotazione si potranno ottenere una skin unica per l’equipaggio, un’emote personalizzata, medaglie per i gravicicli e un vessillo del giocatore, differente in base alla piattaforma di gioco prescelta.