IN SCONTO Disney Dreamlight Valley: Cozy Edition! Lo paghi solo 37€

Approfittate dell’offerta su Amazon e aggiungete alla vostra collezione Disney Dreamlight Valley: Cozy Edition per Nintendo Switch, ora a soli 36,99€, con un piccolo risparmio di 3€ sul prezzo più basso recente ma del 26% sul prezzo di listino di 49,99€. Questa edizione unica non solo vi fornisce il codice per scaricare il gioco, ma vi immerge in un’esperienza arricchita con accessori esclusivi e ben 14.500 Pietre della Luna per il gioco! Esplorate mondi incantati, risolvete puzzle e interagite con i vostri personaggi preferiti di Disney e Pixar in un’avventura che supera ogni immaginazione.

Disney Dreamlight Valley: Cozy Edition per Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarlo?

Disney Dreamlight Valley: Cozy Edition è l’acquisto perfetto per gli amanti dei misteri e delle storie di Disney e Pixar, offrendo un viaggio emozionante attraverso una valle incantata. Dovrete salvare il Castello dei Sogni e visitare i regni di personaggi iconici, arricchendo il tutto con contenuti digitali esclusivi che renderanno ogni momento nel gioco ancora più speciale.

Adatto a giocatori di tutte le età, questo gioco vi invita a immergervi in una trama avvincente, piena di sfide e scoperte. Se siete pronti per un’avventura dove ogni angolo nasconde segreti e opportunità di esplorazione con i personaggi Disney e Pixar che adorate, Disney Dreamlight Valley: Cozy Edition vi aspetta per portarvi in un viaggio indimenticabile.

Invece della classica cartuccia, questa edizione speciale include un codice di download e bonus come poster, adesivi, skin esclusive per i compagni animali e 14.500 Pietre della Luna, che equivalgono a 50€ di valuta di gioco. Immergetevi nel mondo di Dreamlight Valley, liberate il Castello dei Sogni e sbloccate i regni di personaggi amati, affrontando enigmi e sfide appassionanti.

A 36,99€, Disney Dreamlight Valley: Cozy Edition è un’opportunità da non perdere per vivere un’avventura magica e ricca di amicizia. Con i bonus esclusivi, questa offerta aggiunge grande valore alla vostra esperienza di gioco. Vi consigliamo di approfittarne per aggiungere un tocco di magia alla vostra libreria di giochi per Nintendo Switch!

Vedi offerta su Amazon