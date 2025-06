La strategia di Nintendo per consolidare il catalogo esclusivo di Switch 2 passa attraverso un appuntamento imperdibile per gli appassionati della grande scimmia più famosa dei videogiochi. Mercoledì 18 giugno alle 15:00 ora italiana, la casa di Kyoto trasmetterà un Nintendo Direct di 15 minuti dedicato interamente a Donkey Kong Bananza, l'avventura platform tridimensionale in arrivo il 17 luglio. L'annuncio, diffuso inizialmente attraverso l'app Nintendo Today!, rappresenta il primo showcase monografico per un'esclusiva della nuova console dopo il lancio della piattaforma stessa.

Il timing della presentazione non è casuale: Nintendo ha scelto di concentrare i riflettori su uno dei suoi franchise più iconici in un momento cruciale per l'ecosistema Switch 2. La libreria di titoli esclusivi della console, al momento piuttosto contenuta con Mario Kart World (che potete acquistare su Amazon) e Welcome Tour come principali attrazioni al lancio, necessita di rinforzi significativi per convincere definitivamente i giocatori a effettuare l'upgrade.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

L'approccio monografico del Direct esclude categoricamente la possibilità di vedere altri progetti in sviluppo per Switch 2, siano essi già annunciati come Survival Kids, Kirby Air Riders e Splatoon Raiders, o titoli ancora segreti. Questa scelta strategica sottolinea l'importanza che Nintendo attribuisce a Bananza nel panorama delle esclusive della nuova piattaforma.

La metamorfosi del personaggio

Uno degli aspetti più significativi di Donkey Kong Bananza riguarda il rinnovamento estetico del protagonista, direttamente influenzato dal successo cinematografico di The Super Mario Bros. Movie. Il leggendario sviluppatore Shigeru Miyamoto ha fornito una spiegazione dettagliata delle motivazioni dietro questa trasformazione durante una recente intervista con IGN.

"Quando si tratta di creazione e sviluppo dei personaggi, mantengo ancora un ruolo attivo", ha spiegato Miyamoto ripercorrendo l'evoluzione del franchise. La collaborazione storica con Rare per la prima generazione di Donkey Kong Country rappresenta ancora oggi un punto di riferimento fondamentale, ma l'evoluzione tecnologica ha aperto nuove possibilità espressive.

Il processo di rinnovamento ha radici profonde nella sperimentazione condotta con Jungle Beat, sviluppato in collaborazione con il team responsabile dei platform Mario tridimensionali. Questa esperienza ha costituito il fondamento per una rivalutazione completa del design originale di Rare, con l'obiettivo di massimizzare le potenzialità espressive del personaggio.

La decisione di adottare questo nuovo look per il film ha rappresentato il punto di svolta definitivo: "Abbiamo deciso di procedere con questo design di nuova generazione per Donkey Kong", ha concluso Miyamoto, evidenziando come l'esperienza cinematografica abbia influenzato direttamente lo sviluppo videoludico.

L'appuntamento di mercoledì promette di svelare tutti i dettagli di questa avventura platform tridimensionale che potrebbe rappresentare una delle esclusive più importanti per il futuro di Switch 2. Con una finestra di lancio fissata per luglio, Donkey Kong Bananza si prepara a diventare un tassello fondamentale nella strategia di Nintendo per il consolidamento della sua nuova piattaforma.