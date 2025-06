L'universo di Splatoon si prepara a una svolta inaspettata con l'arrivo di Raiders, il primo spin-off ufficiale della celebre serie Nintendo che promette di rivoluzionare l'esperienza di gioco tradizionale. Attraverso un annuncio a sorpresa diffuso tramite l'applicazione Nintendo Today, la casa di Kyoto ha svelato questo nuovo capitolo che segnerà un'evoluzione significativa rispetto al formato consolidato degli sparatutto colorati. Il progetto rappresenta una delle prime esclusive confermate per Nintendo Switch 2, segnalando l'intenzione dell'azienda giapponese di sfruttare appieno le potenzialità della nuova console.

L'ambientazione tropicale delle Isole Spiralite costituisce il cuore pulsante di questa nuova avventura, dove i giocatori vestiranno i panni di un misterioso "macchinista" chiamato a esplorare territori inediti. Il Trio Triglio, protagonista già noto agli appassionati di Splatoon 3, farà da guida in questo viaggio attraverso arcipelaghi dalle dimensioni apparentemente estese, suggerendo un gameplay incentrato sull'esplorazione piuttosto che sulle tradizionali battetrere territoriali. Le prime immagini del trailer, inizialmente disponibile esclusivamente sull'app Nintendo Today prima di approdare su YouTube, mostrano panorami lussureggianti che contrastano con gli ambienti urbani tipici della serie principale.

Parallelamente all'annuncio di Raiders, Nintendo ha confermato l'imminente rilascio della patch 10.0.0 per Splatoon 3 (che potete recuperare su Amazon), prevista per il 12 giugno. Questo aggiornamento rappresenta un momento cruciale per la serie, introducendo il supporto nativo a Switch 2 con nuove opzioni visive e garantendo la compatibilità cross-generazionale tra le due console Nintendo. Il ritorno della mappa Urchin Underpass arricchirà ulteriormente l'esperienza multiplayer, mentre gli sviluppatori sembrano determinati a risolvere alcune problematiche tecniche emerse sulle nuove console.

Particolarmente interessante risulta la correzione di un exploit che aveva creato squilibri competitivi, rendendo alcune versioni Switch 2 potenzialmente avvantaggiate rispetto alle controparti su console precedente. Questa situazione aveva sollevato preoccupazioni nella comunità di giocatori professionisti, che temevano un effetto "pay-to-win" involontario legato al possesso della nuova hardware.

La strategia comunicativa adottata da Nintendo per Splatoon Raiders appare deliberatamente enigmatica, con la casa giapponese che ha scelto di limitare le informazioni fornite al pubblico. L'assenza di una data di lancio ufficiale e di dettagli sul gameplay specifico alimenta le speculazioni sulla possibile presentazione del titolo in un futuro Nintendo Direct, evento che potrebbe fornire una panoramica più completa delle novità in arrivo per Switch 2.